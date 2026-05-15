Σοφία Ζαχαράκη για Πανελλήνιες: Είμαι υπέρ της κατάργησης – Είναι ένα αξιόπιστο σύστημα που δοκιμάστηκε αλλά βρίσκεται στα όρια του

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Σοφία Ζαχαράκη
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Είναι όλα έτοιμα για τις πανελλήνιες. Η διαδικασία προετοιμασίας έχει ξεκινήσει ολόκληρους μήνες πριν. Ξέρετε ότι αφορά χιλιάδες ανθρώπους, παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και τον μηχανισμό του Υπουργείου που διασφαλίζει κάθε χρονιά να καλύπτουμε τα ζητούμενα και να προβλέψουμε και το απρόσμενο το οποίο θα μπορούσε να εντείνει την αγωνία των παιδιών», ανέφερε η υπουργός Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη στην ΕΡΤ και στην εκπομπή NewsRoom.

Ερωτηθείσα συνολικότερα για το θεσμό των Πανελληνίων αλλά και τον Εθνικό Διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για το χαρακτήρα του Λυκείου, η κυρία Ζαχαράκη τόνισε:

«Οι Πανελλήνιες είναι ένα αξιόπιστο σύστημα το οποίο όμως έχει αγγίξει τα όριά του. Είμαστε η πολιτική ηγεσία που άνοιξε – και όχι τώρα και λόγω επικαιρότητας – το κεφάλαιο με τον εθνικό Διάλογο για το νέο Λύκειο. Ο εθνικός διάλογος ξεκίνησε μήνες πριν και θα τελειώσει μήνες μετά. Με ενδιαφέρει η συζήτηση αυτή να έχει ευρύτερα χαρακτηριστικά και για το λόγο αυτό συγκροτήθηκε η επιτροπή υπό τον πρύτανη κ. Σφακιανάκη με τη συμμετοχή πολλών ομάδων εργασίας. Δεν εστιάζουμε στο τέλος της διαδρομής και ποια θα είναι η εναλλακτική, εφόσον προταθεί για τις Πανελλαδικές. Εγώ έχω εκφραστεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών. Είναι ένα αξιόπιστο σύστημα που μας συνοδεύει χρόνια, έχει δοκιμαστεί, όμως από την άλλη αγγίζει τα όριά του».

Η υπουργός διευκρίνισε ξανά ότι οι όποιες αλλαγές προταθούν από την επιτροπή δεν θα αφορούν τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου και του Γυμνασίου και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί και πρέπει να υπάρξει ευρύτερη πολιτική συναίνεση.

Με αφορμή την τραγική απώλεια των δυο μαθητριών στην Ηλιούπολη, η υπουργός απηύθυνε ξανά μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές, τις οικογένειες και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σημείωσε ότι η ψυχική υγεία των παιδιών, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και όχι απόρροια της όποιας τραγικής συγκυρίας. Όπως ανέφερε, από το 2019 έως σήμερα έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα δημόσια σχολεία.

«Δεν λέω ότι είναι αρκετοί ή ότι καλύπτουν όλα τα σχολεία κάθε μέρα. Προσπαθούμε όμως χρόνο με το χρόνο να αυξηθεί η καθημερινή κάλυψη. Ωστόσο σε κάθε ανάγκη ενεργοποιούνται και οι πρόσθετες δομές ψυχολογικής υποστήριξης των ΚΕΔΑΣΥ. Θέλω τέλος να διαβεβαιώσω τα παιδιά και ως εκπαιδευτικός ότι η στήριξη μας δεν είναι συγκυριακή. Είμαστε εκεί να τα ακούμε, και τα προτρέπω να μιλάνε. Να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, στους ψυχολόγους, στις οικογένειές τους». 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ECDC: Νέο ανθεκτικό μικροβιακό στέλεχος εξαπλώνεται σε ελληνικά νοσοκομεία

Ψυχίατροι: Έκκληση για υπεύθυνη ενημέρωση και ενίσχυση της ψυχικής υγείας των νέων

ΔΝΤ: Η μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα είναι παράδειγμα για άλλες χώρες

Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ “έριξαν” τον Γενικό Δείκτη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πώς τα ανθρωποειδή ρομπότ μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται τον χώρο και τους ανθρώπους

Υγροί κρύσταλλοι και η δημιουργία σκυρμιονίων κατά παραγγελία σε θερμοκρασία δωματίου
περισσότερα
14:27 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Παρέμβαση του προέδρου του ΣτΕ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Ζήτημα πατριωτισμού η σεμνότητα ενώπιον του Συντάγματος»

Μήνυμα υπέρ της θεσμικής σταθερότητας και κατά των σαρωτικών παρεμβάσεων στο Σύνταγμα έστειλε ...
12:46 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις, θα έχει την τύχη του κόμματος «ΒΥΖΑΝ» του Κατακουζηνού

Αιχμηρή απάντηση δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, στις δηλώσεις του π...
11:06 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη για το ακίνητο: Λέει ψέματα για τα 1.000 ευρώ

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτήρισε ως «ψευδείς» τους ισχυρισμούς του προέδρου τ...
10:52 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Παρέμβαση της ΕΕ ζητεί ο Βασίλης Κικίλιας για την παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για την παράνομη αλιεία, την παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις