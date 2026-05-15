Σοφία Ζαχαράκη για Πανελλήνιες: Είμαι υπέρ της κατάργησης – Είναι ένα αξιόπιστο σύστημα που δοκιμάστηκε αλλά βρίσκεται στα όρια του

«Είναι όλα έτοιμα για τις πανελλήνιες. Η διαδικασία προετοιμασίας έχει ξεκινήσει ολόκληρους μήνες πριν. Ξέρετε ότι αφορά χιλιάδες ανθρώπους, παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και τον μηχανισμό του Υπουργείου που διασφαλίζει κάθε χρονιά να καλύπτουμε τα ζητούμενα και να προβλέψουμε και το απρόσμενο το οποίο θα μπορούσε να εντείνει την αγωνία των παιδιών», ανέφερε η υπουργός Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη στην ΕΡΤ και στην εκπομπή NewsRoom.

Ερωτηθείσα συνολικότερα για το θεσμό των Πανελληνίων αλλά και τον Εθνικό Διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για το χαρακτήρα του Λυκείου, η κυρία Ζαχαράκη τόνισε:

«Οι Πανελλήνιες είναι ένα αξιόπιστο σύστημα το οποίο όμως έχει αγγίξει τα όριά του. Είμαστε η πολιτική ηγεσία που άνοιξε – και όχι τώρα και λόγω επικαιρότητας – το κεφάλαιο με τον εθνικό Διάλογο για το νέο Λύκειο. Ο εθνικός διάλογος ξεκίνησε μήνες πριν και θα τελειώσει μήνες μετά. Με ενδιαφέρει η συζήτηση αυτή να έχει ευρύτερα χαρακτηριστικά και για το λόγο αυτό συγκροτήθηκε η επιτροπή υπό τον πρύτανη κ. Σφακιανάκη με τη συμμετοχή πολλών ομάδων εργασίας. Δεν εστιάζουμε στο τέλος της διαδρομής και ποια θα είναι η εναλλακτική, εφόσον προταθεί για τις Πανελλαδικές. Εγώ έχω εκφραστεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών. Είναι ένα αξιόπιστο σύστημα που μας συνοδεύει χρόνια, έχει δοκιμαστεί, όμως από την άλλη αγγίζει τα όριά του».

Η υπουργός διευκρίνισε ξανά ότι οι όποιες αλλαγές προταθούν από την επιτροπή δεν θα αφορούν τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου και του Γυμνασίου και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί και πρέπει να υπάρξει ευρύτερη πολιτική συναίνεση.

Με αφορμή την τραγική απώλεια των δυο μαθητριών στην Ηλιούπολη, η υπουργός απηύθυνε ξανά μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές, τις οικογένειες και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σημείωσε ότι η ψυχική υγεία των παιδιών, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και όχι απόρροια της όποιας τραγικής συγκυρίας. Όπως ανέφερε, από το 2019 έως σήμερα έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα δημόσια σχολεία.

«Δεν λέω ότι είναι αρκετοί ή ότι καλύπτουν όλα τα σχολεία κάθε μέρα. Προσπαθούμε όμως χρόνο με το χρόνο να αυξηθεί η καθημερινή κάλυψη. Ωστόσο σε κάθε ανάγκη ενεργοποιούνται και οι πρόσθετες δομές ψυχολογικής υποστήριξης των ΚΕΔΑΣΥ. Θέλω τέλος να διαβεβαιώσω τα παιδιά και ως εκπαιδευτικός ότι η στήριξη μας δεν είναι συγκυριακή. Είμαστε εκεί να τα ακούμε, και τα προτρέπω να μιλάνε. Να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, στους ψυχολόγους, στις οικογένειές τους».