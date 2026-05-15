Akylas: «Πίσω από αυτή την ταπεινότητα, κρύβεται ένας αληθινός καλλιτέχνης», λέει ο Γιάννης Λάσκος – Τι δηλώνει για το τρομερό κόκκινο outfit που τρέλανε τη Eurovision

Ελένη Φλισκουνάκη

Φωτογραφίες: Instagram/akylas__
Ο Akylas είναι ένα από τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στη φετινή Eurovision, και δικαιολογημένα. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της χώρας μας, δεν έχει μόνο μία καλή φωνή, αλλά και μία προσωπικότητα, που κάνει τους πάντες να στρέψουν τα βλέμματά τους πάνω του, όταν μπαίνει σε ένα χώρο. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την παρουσία στο στον Α’ Ημιτελικό, στον οποίο «μάγεψε» το κοινό.

Ένα άλλο στοιχείο που κάνει τον Akyla να ξεχωρίζει, είναι και τα ρούχα που επιλέγει. Ο τραγουδιστής και η ομάδα του δημιουργούν κάθε φορά outfit που προκαλούν πολύ θετικές εντυπώσεις, και του ταιριάζουν.

Την Τετάρτη 13 Μαΐου, ο φετινός μας εκπρόσωπος παρευρέθηκε στην εκδήλωση «Eurofan House x Wiwibloggs», και ξετρέλανε για ακόμα μία φορά το κοινό, με το κόκκινο σύνολο που φόρεσε.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση του Akyla φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου σχεδιαστή Γιάννη Λάσκου, ο οποίος μίλησε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η ιδέα πίσω από το outfit

Μιλώντας για την εμφάνιση του καλλιτέχνη, o Γιάννης Λάσκος είπε: «Συνεργάζομαι με τον προσωπικό στυλίστα του Akyla, τον Φίλιππο Μίσσα, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας ένα κοστούμι για τη δεύτερη πιο σημαντική στιγμή στη Eurovision».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι το συγκεκριμένο ρούχο προοριζόταν αρχικά για τη συνέντευξη Τύπου στη Βιέννη, η οποία τελικά ακυρώθηκε. Έτσι, επιλέχθηκε η αμέσως πιο σημαντική περίσταση για να φορεθεί, το event του επίσημου σάιτ της Eurovision, που αποτελεί την κορυφαία πλατφόρμα του διαγωνισμού.

«Θεώρησα ότι έπρεπε να διατηρήσουμε την εικόνα που έχει υιοθετήσει ο Akylas με το χαρακτηριστικό σκουφάκι, χτίζοντας πάνω σε αυτή το concept (την ιδέα) ενός σύγχρονου σούπερ ήρωα. Μάλιστα, όταν το πρότεινα στον Φίλιππο, μου αποκάλυψε πως μόλις την προηγούμενη ημέρα είχε χαρακτηρίσει τον Akyla έτσι, σε συνέντευξή του σε περιοδικό μόδας», πρόσθεσε.

Για την υλοποίηση του concept, ο Γιάννης Λάσκος επέλεξε να εντάξει στοιχεία που υπογραμμίζουν τη μοναδικότητα του καλλιτέχνη. Το αρχικό «Α» του όνοματός του κεντήθηκε περίτεχνα πάνω στο τζάκετ, το οποίο δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου στο χέρι με ειδικές καπιτονέ τεχνοτροπίες.

«Όλα τα στοιχεία του λουκ, από τα κεντήματα μέχρι το καπέλο, ακολουθούν τις αρχές της haute couture. Λίγο πριν αναχωρήσει για την Αυστρία, κάναμε μία πρόβα νωρίς το πρωί, γιατί το πρόγραμμα του Akyla ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και όταν άνοιξαν οι κουρτίνες και εμφανίστηκε μπροστά στην ομάδα του, ακούστηκε ένα “ουάου” και ακολούθησαν θερμά χειροκροτήματα. Αυτή η στιγμή επιβεβαίωσε αμέσως την επιτυχία της συγκεκριμένης εμφάνισης», υπογράμμισε.

«Θεωρώ σίγουρο ότι θα είμαστε στην πρώτη τριάδα»

Αναφερόμενος στον χαρακτήρα του Akyla, ο επιτυχημένος σχεδιαστής εξήγησε πως: «Είναι ένα πολύ γλυκό, εξαιρετικά ευγενικό, ταπεινό αγόρι. Όμως, πίσω από αυτή την ταπεινότητα, κρύβεται ένας αληθινός καλλιτέχνης. Το αντιλαμβάνεσαι αμέσως». 

«Μου άρεσε πάρα πολύ, όλο αυτό που είδα τηλεοπτικά. Ήταν ένα άρτιο τρίλεπτο, με αρχή, μέση και τέλος. Ο Akylas ήταν ένας πραγματικός σούπερ σταρ με μηδέν άγχος, παρόλο που είχε εκατομμύρια μάτια στραμμένα πάνω του. Μου άρεσε πάρα πολύ», σημείωσε, μιλώντας για την εμφάνιση του εκπροσώπου μας, στη σκηνή της Eurovision.

«Από την αρχή η Ελλάδα ακούγεται πάρα πολύ διεθνώς, οπότε έχω υψηλές προσδοκίες. Θεωρώ σίγουρο ότι θα είμαστε στην πρώτη τριάδα», κατέληξε.

