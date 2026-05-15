Ο Μπέκαμ γίνεται ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής του Ηνωμένου Βασιλείου

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ, έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής του Ηνωμένου Βασιλείου που συμπεριλήφθηκε στη λίστα των πλουσιότερων του 2026 της Sunday Times.

Η συνολική περιουσία του Μπέκαμ και της συζύγου του Βικτόρια έχει φτάσει τα 1,185 δισεκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με τους συντάκτες της λίστας.

Αυτό τους κατατάσσει δεύτερους μεταξύ των αθλητών, πίσω από την οικογένεια του πρώην επικεφαλής της Φόρμουλα 1, Μπέρνι Έκλεστοουν, του οποίου η περιουσία υπολογίζεται σε 2 δισεκατομμύρια λίρες.

Ο Ρόρι ΜακΙλρόι από τη Βόρεια Ιρλανδία είναι έβδομος με 325 εκατομμύρια λίρες, αφού ο 37χρονος γκολφέρ έγινε πρωταθλητής σε δύο συνεχόμενες διοργανώσεις Masters.

Εν τω μεταξύ, ο συνιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, έχει υποχωρήσει από την έβδομη στην ένατη θέση στο σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου, με την περιουσία του να έχει μειωθεί κατά 1,85 δισεκατομμύρια λίρες στα 15,194 δισεκατομμύρια λίρες.

Ο πρώην μέσος της Γιουνάιτεντ, Μπέκαμ, είναι πλέον συνιδιοκτήτης της αμερικανικής ομάδας Ίντερ Μαϊάμι, η οποία εκτιμάται ότι είναι η πιο πολύτιμη ομάδα του Major League Soccer με αξία 1,45 δισεκατομμύρια δολάρια (1,07 δισεκατομμύρια λίρες).

Ο 51χρονος, ο οποίος χρίστηκε ιππότης τον Νοέμβριο, είναι επίσης πρεσβευτής μάρκας για εταιρείες όπως η Adidas και η Hugo Boss.

Ο πλούτος της Βικτόρια Μπέκαμ προέρχεται κυρίως από την εταιρεία μόδας της, η οποία αρχικά έγινε γνωστή ως μέλος των Spice Girls.

Οι promoters Barry και Eddie Hearn εντάχθηκαν στην λέσχη των δισεκατομμυριούχων της Βρετανίας, με τη συνολική τους περιουσία να εκτιμάται σε 1,035 δισεκατομμύρια λίρες.

Ο Μπάρι Χερν είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος της Matchroom Sport, ενός από τους κορυφαίους διοργανωτές αθλημάτων πυγμαχίας, βελάκια και σνούκερ.

Ο γιος του, Έντι, είναι πρόεδρος της Matchroom και προωθεί τον Βρετανό πυγμάχο Άντονι Τζόσουα, ο οποίος είναι η όγδοη υψηλότερη αθλητική προσωπικότητα στη λίστα με 240 εκατομμύρια λίρες, μία θέση πάνω από τον αντίπαλό του στα βαρέων βαρών Τάισον Φιούρι (162 εκατομμύρια λίρες).

Ο επτά φορές πρωταθλητής της F1, Σερ Λιούις Χάμιλτον, είναι πέμπτος (435 εκατομμύρια λίρες), ενώ ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, Χάρι Κέιν, και ο δύο φορές πρωταθλητής του Γουίμπλεντον, Σερ Άντι Μάρεϊ, μοιράζονται τη 10η θέση (110 εκατομμύρια λίρες).

Πηγή πληροφοριών: BBC