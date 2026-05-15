Μουντιάλ 2026: Δεν έχει εκδοθεί ακόμη βίζα από τις ΗΠΑ για την εθνική ομάδα του Ιράν

Ο επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν δήλωσε χθες Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν εκδώσει ως τώρα βίζα για κανένα μέλος της εθνικής ομάδας, ενόψει της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Λιγότερο από ένα μήνα πριν την έναρξη του Μουντιάλ, η συμμετοχή της ασιατικής χώρας στη διοργάνωση παραμένει «στον αέρα», λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δηλώνει βέβαιος ότι η ιρανική ομάδα θα μπορέσει να αγωνιστεί κανονικά στο τουρνουά, το οποίο συνδιοργανώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό.

«Θα έχουμε μια αποφασιστική συνάντηση με τη FIFA, αύριο ή μεθαύριο. Πρέπει να μας παράσχουν εγγυήσεις, επειδή το πρόβλημα της βίζας δεν έχει ακόμη επιλυθεί. Δεν έχουμε λάβει καμία αναφορά από την άλλη πλευρά (σ.σ. ΗΠΑ) σχετικά με τα άτομα που έχουν λάβει βίζα. Δεν έχουν ακόμη εκδοθεί βίζες» δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Irna. Πρόσθεσε ότι, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία, οι ποδοσφαιριστές θα χρειαστεί να ταξιδέψουν στην Άγκυρα, για να ληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματά τους.

Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από την πρόσφατη σύρραξη, οι ΗΠΑ έχουν διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις τους με το Ιράν από το 1980, μετά την κρίση ομηρίας στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη.

Το Ιράν πραγματοποίησε την Τετάρτη μία τελετή αποχαιρετισμού της εθνικής ομάδας, ενόψει της αναχώρησής της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όπου έχει κληρωθεί στον 7ο όμιλο, με αντιπάλους τη Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και την Αίγυπτο. Εφόσον τελικά μεταβούν στις ΗΠΑ, οι Ιρανοί έχουν επιλέξει ως βάση τους το Τουσόν της Αριζόνα.