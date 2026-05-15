ΗΠΑ: Υπό ιατρική παρακολούθηση από τα CDC 41 άτομα τις επόμενες εβδομάδες, για επαφές με κρούσματα χανταϊού

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

HANTAVIRUS
Αυτή η φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας της Αργεντινής δείχνει έναν επιστήμονα από το Ινστιτούτο Malbrán να κρατά ένα φιαλιδιο που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση του χανταϊού, ο οποίος περιέχει RNA από το στέλεχος των Άνδεων. Μπουένος Άιρες, 6 Μαΐου 2026. (Πηγή: Υπουργείο Υγείας Αργεντινής/AFP)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Επί του παρόντος, στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται υπό παρακολούθηση 41 άτομα για χανταϊό, ανακοίνωσαν την Πέμπτη (14/5) τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC). Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους και να αποφεύγουν επαφές με άλλους για μια περίοδο 42 ημερών.

Σύμφωνα με τον δρ Ντέιβιντ Φίτερ, τον υπεύθυνο διαχείρισης του περιστατικού στα CDC, αυτά τα 41 άτομα προέρχονται από τρεις κύριες ομάδες:

  • Η μία είναι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που επαναπατρίστηκαν πρόσφατα και τώρα βρίσκονται στη Νεμπράσκα και το Έμορι.
  • Η δεύτερη είναι άλλοι επιβάτες, που είχαν αποβιβαστεί από το πλοίο και επέστρεψαν στις ΗΠΑ πριν εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα και
  • η τρίτη είναι άτομα που ίσως εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, σε πτήσεις όπου επέβαιναν κρούσματα του χανταϊού, είπε ο Φίτερ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από πολυκατοικία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για σοβαρή ηπατική βλάβη από αντιεπιληπτικό φάρμακο

ΟΤΟΕ: Άρχισε να εφαρμόζεται η καταβολή του επιπλέον μισού κλαδικού μισθού σε όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους

Πρόταση ΙΟΒΕ: Νέοι αποταμιευτικοί λογαριασμοί μπορούν να φέρουν επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ ετησίως

Φονική ηλιακή καταιγίδα με «κόκκινο ουρανό» από το 1200 ανακαλύφθηκε σε αρχαία δέντρα

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
01:13 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Στην Αβάνα ο αρχηγός της CIA: «Οι ΗΠΑ έτοιμες για συζητήσεις αν η Κούβα κάνει ‘θεμελιώδεις αλλαγές’»

Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ με επικεφαλής τον αρχηγός της CIA Τζον Ράτκλιφ επισκέφθηκε την Πέμπτη (1...
23:55 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι χτύπησε με drone ισραηλινά στρατεύματα στο βόρειο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ δήλωσε την Πέμπτη (14/5) ότι στόχευσε ισραηλινά στρατεύματα στο βόρειο Ισραήλ με έ...
20:36 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Βρετανία: «Ο Στάρμερ είναι αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του» δηλώνει υπουργός του

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είναι αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του παρά την πο...
19:54 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Τουρκία: «Το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα θα καθορίσει τις αρμοδιότητές μας στη θαλάσσια δικαιοδοσία» λέει το υπουργείο Άμυνας

Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Τουρκίας σχετικά με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Πριν ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις