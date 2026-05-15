Λαμία: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής σε σπίτι που είχε αρπάξει φωτιά ο απορροφητήρας – Δείτε φωτογραφίες

Στο πόδι σηκώθηκε γύρω στις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης (14/5) η γειτονιά στην περιοχή του Αφανού Λαμίας στην οδό Απόδημου Ελληνισμού, για πυρκαγιά σε σπίτι, που γέμισε καπνούς, καθώς άρπαξε φωτιά ο απορροφητήρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport εξαιτίας της βλάβης στον απορροφητήρα πολύ γρήγορα έντονοι καπνοί τύλιξαν όλη την περιοχή. Γείτονες έσπευσαν να βοηθήσουν την οικογένεια που βρισκόταν στο σπίτι που ευτυχώς δεν κινδύνευσε ευτυχώς από τον καπνό, καθώς οι φλόγες έσβησαν άμεσα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα της Π.Υ. Λαμίας με πέντε πυροσβέστες που φρόντισαν κυρίως να απομακρύνουν το φίλτρο που κάηκε και να ανοίξουν τα παράθυρα ώστε να μπει καθαρός αέρας στο εσωτερικό.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο διαμερίσματος στη Λαμία Φθιώτιδας. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 14, 2026

Παρών στο συμβάν και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο για να βοηθήσουν και να διευκολύνουν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων αν χρειαζόταν.

Δείτε φωτογραφίες από την επιχείρηση της Πυροσβεστικής:

Πηγή: LamiaReport