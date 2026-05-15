Λαμία: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής σε σπίτι που είχε αρπάξει φωτιά ο απορροφητήρας – Δείτε φωτογραφίες

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

lamia
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στο πόδι σηκώθηκε γύρω στις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης (14/5) η γειτονιά στην περιοχή του Αφανού Λαμίας στην οδό Απόδημου Ελληνισμού, για πυρκαγιά σε σπίτι, που γέμισε καπνούς, καθώς άρπαξε φωτιά ο απορροφητήρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport εξαιτίας της βλάβης στον απορροφητήρα πολύ γρήγορα έντονοι καπνοί τύλιξαν όλη την περιοχή. Γείτονες έσπευσαν να βοηθήσουν την οικογένεια που βρισκόταν στο σπίτι που ευτυχώς δεν κινδύνευσε ευτυχώς από τον καπνό, καθώς οι φλόγες έσβησαν άμεσα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα της Π.Υ. Λαμίας με πέντε πυροσβέστες που φρόντισαν κυρίως να απομακρύνουν το φίλτρο που κάηκε και να ανοίξουν τα παράθυρα ώστε να μπει καθαρός αέρας στο εσωτερικό.

Παρών στο συμβάν και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο για να βοηθήσουν και να διευκολύνουν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων αν χρειαζόταν.

Δείτε φωτογραφίες από την επιχείρηση της Πυροσβεστικής:

Πηγή: LamiaReport

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από πολυκατοικία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για σοβαρή ηπατική βλάβη από αντιεπιληπτικό φάρμακο

ΟΤΟΕ: Άρχισε να εφαρμόζεται η καταβολή του επιπλέον μισού κλαδικού μισθού σε όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους

Πρόταση ΙΟΒΕ: Νέοι αποταμιευτικοί λογαριασμοί μπορούν να φέρουν επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ ετησίως

Φονική ηλιακή καταιγίδα με «κόκκινο ουρανό» από το 1200 ανακαλύφθηκε σε αρχαία δέντρα

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:36 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στον δρόμο προς το Αεροδρόμιο – Τραυματίστηκαν δυο γονείς και το παιδί τους – Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Ακρωτ...
23:06 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Περιστέρι: Ελεύθεροι οι γονείς των 6 παιδιών που βρέθηκαν να ζουν σε άθλιες συνθήκες – «Μεμονωμένο περιστατικό» λέει στο enikos.gr η δικηγόρος τους

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι γονείς των έξι παιδιών, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της έκθ...
22:09 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 14/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Πέμπτης (14/5) η κλήρωση με αριθμό 3066 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είνα...
22:05 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την πολυκατοικία

Έχασε το βράδυ της Πέμπτης (14/5) τη μάχη για τη ζωή, η 17χρονη μαθήτρια η οποία νοσηλευόταν σ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις