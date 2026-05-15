Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Αντιγόνη και το «Jalla» – Όλες οι χώρες συνολικά που πήραν το εισιτήριο

Σταύρος Ιωακείμ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Eurovision 2026 - Antigoni, Αντιγόνη
(Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Β’ ημιτελικός της Eurovision 2026, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (14/05) στη Βιέννη. H Αντιγόνη Buxton η οποία φέτος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της Κύπρου, εμφανίστηκε όγδοη στη σκηνή του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού, «μάγεψε» μαζί με την υπόλοιπη κυπριακή αποστολή, και πέρασε δίκαια στον Μεγάλο Τελικό, που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου.

Ξεσήκωσε το κοινό η Αντιγόνη με το «Jalla»

Η Κύπρος ανέβηκε στη σκηνή με την Αντιγόνη και το «Jalla», ένα dance/pop τραγούδι με ethnic επιρροές, μεσογειακή ενέργεια και σύγχρονη pop παραγωγή. Η συμμετοχή δημιούργησε μία ξεχωριστή σκηνική ταυτότητα σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ημιτελικό.

Η εμφάνιση της Αντιγόνης είχε υψηλή ενέργεια, έντονη σκηνική παρουσία και άμεση επαφή με το κοινό. Τα στοιχεία αυτά ενίσχυσαν την εικόνα της κυπριακής συμμετοχής και ανέβασαν τον ρυθμό μέσα στην αρένα.

Ποιες άλλες χώρες προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου

  1. Βουλγαρία
  2. Ουκρανία
  3. Νορβηγία
  4. Αυστραλία
  5. Ρουμανία
  6. Μάλτα
  7. Κύπρος
  8. Αλβανία
  9. Δανία
  10. Τσεχία

Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον Α’ Ημιτελικό

Από τον Α’ Ημιτελικό έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στον τελικό οι

  1. Ελλάδα
  2. Φινλανδία
  3. Βέλγιο
  4. Σουηδία
  5. Μολδαβία
  6. Ισραήλ
  7. Σερβία
  8. Κροατία
  9. Λιθουανία
  10. Πολωνία

Η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto» έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση της στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες προκριθείσες χώρες σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές χρονιές των τελευταίων ετών.

Η έναρξη του Ημιτελικού

Η μετάδοση του δεύτερου ημιτελικού της 70ής Eurovision ξεκίνησε με θερμή εισαγωγή από τους παρουσιαστές Μαρία Κοζάκου και Γιώργο Καπουτζίδη, οι οποίοι καλωσόρισαν το κοινό στη Βιέννη και παρουσίασαν το πλαίσιο της βραδιάς.

Aναλυτικά οι χώρες του Β’ ημιτελικού

Βουλγαρία

Η Βουλγαρία άνοιξε τη βραδιά με τη DARA και το τραγούδι «Bangaranga»

Αζερμπαϊτζάν

Το Αζερμπαϊτζάν συμμετείχε με τον Jiva και το «Just Go»

Ρουμανία

Η Ρουμανία παρουσίασε την Alexandra Căpitănescu με μια dark pop αισθητική

Λουξεμβούργο

Το Λουξεμβούργο συμμετείχε με την Eva Marija

Τσεχία

Η Τσεχία ανέβασε στη σκηνή τον Daniel Zizka με μια συναισθηματική μπαλάντα

Γαλλία  (Big-5)

Ακολούθησε η εμφάνιση της Γαλλίας με τη Monroe και το τραγούδι «Regarde!»

Αρμενία

Στη συνέχεια στη σκηνή ανέβηκε ο εκπρόσωπος της Αρμενίας, ο SIMÓN με το τραγούδι «Paloma Rumba».

Ελβετία

Για την Ελβετία ανέβηκε στη σκηνή η Veronica Fusaro με το τραγούδι «Alice».

Κύπρος

Η συμμετοχή της Κύπρου βασίζεται στο «Jalla», ένα τραγούδι που συνδυάζει pop ρυθμούς με μεσογειακά στοιχεία

Αυστρία

Λετονία

Η Λετονία έφερε στη Βιέννη την Atvara με το «Ēnā»

Δανία

Η Δανία συμμετείχε με τον Søren Torpegaard Lund και το «Før Vi Går Hjem»,

Αυστραλία

Η Αυστραλία παρουσίασε τη Delta Goodrem με το τραγούδι «Eclipse»

Ουκρανία

Η Ουκρανία εκπροσωπήθηκε από το συγκινητικό project των LELÉKA και το τραγούδι «Ridnym».

Ηνωμένο Βασίλειο

Ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο, μια ακόμα χώρα που δεν συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία, αφού —μαζί με τη Γερμανία, τη Ιταλία και τη Γαλλία — και τη διοργανώτρια Αυστρία είναι στις «Big 5» χώρες.

Αλβανία

Η Αλβανία συμμετείχε με την Alis και το «Nân»

Μάλτα

Με το τραγούδι «Bella» εκπροσώπησε ο AIDAN τη Μάλτα.

Νορβηγία

Τελευταία στη σκηνή ανέβηκε ο εκπρόσωπος της Νορβηγίας JONAS LOVV με το τραγούδι «YA YA YA».

