Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι χτύπησε με drone ισραηλινά στρατεύματα στο βόρειο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ δήλωσε την Πέμπτη (14/5) ότι στόχευσε ισραηλινά στρατεύματα στο βόρειο Ισραήλ με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την ίδια στιγμή που ο Λίβανος και το Ισραήλ διεξάγουν νέο γύρο άμεσων συνομιλιών στην Ουάσινγκτον.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα ανέφερε ότι «στόχευσε μια συγκέντρωση ισραηλινών στρατιωτών του εχθρικού στρατού στην τοποθεσία Ρος Χανίκρα» κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «αρκετοί Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν και εκκενώθηκαν για να λάβουν ιατρική περίθαλψη» μετά την εκτόξευση ενός «εκρηκτικού drone» από την ομάδα.

