Κιρ Στάρμερ σε Στρίτινγκ: «Λυπάμαι πολύ που αποχώρησες από την κυβέρνηση»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι είναι «πραγματικά λυπημένος» για την παραίτηση του Γουές Στρίτινγκ από την κυβέρνηση, σε επιστολή που δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την αποχώρηση του πρώην υπουργού Υγείας.

Ο Στρίτινγκ παραιτήθηκε νωρίτερα σήμερα σε μία κίνηση που θεωρείται προσπάθεια αύξησης της πίεσης προς τον Στάρμερ ώστε να εγκαταλείψει τόσο την πρωθυπουργία όσο και την ηγεσία των Εργατικών.

«Θέλω να σε ευχαριστήσω»

Απαντώντας στην επιστολή παραίτησης του Στρίτινγκ, ο Στάρμερ έγραψε:

«Λυπάμαι πολύ που αποχώρησες από την κυβέρνηση. Έχουμε συνεργαστεί για πολλά χρόνια και θέλω να σε ευχαριστήσω για όλη τη σκληρή δουλειά σου ώστε να επιστρέψουμε στην κυβέρνηση, καθώς και για όσα πέτυχες ως υπουργός Υγείας».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια στο έργο του Στρίτινγκ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας, πριν περάσει στα ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα των πρόσφατων τοπικών εκλογών για τους Εργατικούς.

Το κόμμα έχασε σχεδόν 1.500 έδρες, καθώς και τον έλεγχο του κοινοβουλίου της Ουαλίας και δεκάδων δημοτικών συμβουλίων στην Αγγλία.

«Μάχη για την ψυχή του έθνους»

«Τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών της περασμένης εβδομάδας ήταν εξαιρετικά δύσκολα», ανέφερε ο Στάρμερ.

«Γνωρίζω ότι πολλοί συνάδελφοι είδαν καλούς φίλους να χάνουν τις έδρες τους».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι των Εργατικών είναι πλέον «πιο επικίνδυνοι από ποτέ».

«Αποτελούν πραγματική απειλή για τις αξίες που υπερασπιζόμαστε, για τις κοινότητες που εκπροσωπούμε και για τη χώρα που αγαπάμε. Είναι καθήκον όλων μας να ανταποκριθούμε σε αυτό που εγώ βλέπω ως μάχη για την ψυχή του έθνους», έγραψε.

«Ελπίζω να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε»

Ο Στάρμερ κατέληξε λέγοντας ότι λυπάται πραγματικά που ο Στρίτινγκ δεν θα βρίσκεται πλέον στο υπουργικό συμβούλιο για να συμβάλει στη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν αμφιβάλλει πως ο πρώην υπουργός θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο Εργατικό Κόμμα για πολλά ακόμη χρόνια.

Στην τελευταία πρόταση της επιστολής του, ο Στάρμερ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δυο τους «θα συνεχίσουν να συνεργάζονται» μέσα στο κόμμα.

Ο Στρίτινγκ θεωρείται από πολλούς πιθανός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει επίσημη πρόκληση απέναντι στον Στάρμερ.