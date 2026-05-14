Κόντρα ΠΑΣΟΚ-Μαρινάκη: «Ανέλαβε συνήγορος του κ. Γεωργιάδη» – «Δεν δίνει απαντήσεις επί της ουσίας, αλλά πετάει λάσπη»

Κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον Παύλο Μαρινάκη ξέσπασε σήμερα με αφορμή την υπόθεση που αφορά στο ακίνητο της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Ο κ. Μαρινάκης που διαφημίζει συχνά τη νομική του ιδιότητα, ανέλαβε, όπως φαίνεται, συνήγορος του κ. Γεωργιάδη», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση του προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

«Σχεδόν παρακαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μην κινηθεί νομικά εναντίον του υπουργού και αφού πήγαν …κουβά η λάσπη και η συκοφαντία περί “παρανομιών”, τώρα απευθύνουν τη μομφή της… “ανηθικότητας”» τονίζει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «είναι, δηλαδή, μη ηθικό κατά τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να εκμισθώνεται επαγγελματικό ακίνητο με νόμιμους διαφανείς διαγωνισμούς και συμμετοχή δεκάδων άλλων προσφορών; Είναι μη ηθικό σε σειρά δηλώσεων πόθεν έσχες του κ. Ανδρουλάκη να είναι, δηλωμένα, δημοσιευμένα και ελεγμένα όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και οι καταθέσεις του;».

Στη συνέχεια, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρεται στο κατεξοχήν πεδίο των αρμοδιοτήτων του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως σημειώνει και απευθυνόμενη στον Παύλο Μαρινάκη τονίζει:

«Κύριε Μαρινάκη, επειδή έχετε την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου και επειδή εσείς ο ίδιος υιοθετήσατε δημόσια “αποκαλύψεις” που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα Mononews με την υπογραφή ενός φερόμενου δημοσιογράφου, του «Δημήτρη Κατακουζηνού», ο οποίος σύμφωνα με όλα τα στοιχεία είναι ανύπαρκτο πρόσωπο, καλείστε να απαντήσετε καθαρά και άμεσα:

-Έχει δηλωθεί στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης από την Monocle Media Lab – Mononews ΑΕ δημοσιογράφος ή εργαζόμενος με αυτό το όνομα, όπως προβλέπει ο Ν. 5005/2022 για τα μέσα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου;

Γιατί αν δεν έχει δηλωθεί κανένα τέτοιο πρόσωπο, τότε μιλάμε για ένα μέσο που δημοσιεύει πολιτικά άρθρα με ψευδώνυμες ή ανύπαρκτες υπογραφές, τις οποίες η κυβέρνηση αναπαράγει ως πραγματικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις.

-Ο «δημοσιογράφος» «Δημήτρης Κατακουζηνός» είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ;».

Άρα, συμπληρώνουν από το ΠΑΣΟΚ, «το ερώτημα είναι πολύ απλό: πρόκειται για παραβίαση των υποχρεώσεων του Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου ή για ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού ανώνυμης πολιτικής προπαγάνδας τύπου “Ομάδα Αλήθειας”;» και καταλήγουν με την επισήμανση: «Αναμένουμε τις απαντήσεις σας άμεσα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είναι πλέον σαφές ότι μόνο ο Άδωνις Γεωργιάδης γνωρίζει και επικαλείται τον συγκεκριμένο «δημοσιογράφο» και ότι από το πρωί εκτυλίσσεται μια ακόμη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα».

Μαρινάκης: Τακτική του ΠΑΣΟΚ το να μην δίνει απαντήσεις επί της ουσίας, αλλά να απαντάει πετώντας λάσπη

«Είναι πλέον προσφιλής τακτική του ΠΑΣΟΚ το να μην δίνει απαντήσεις επί της ουσίας, αλλά να απαντάει πετώντας λάσπη αδιακρίτως και να χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Έτσι και σήμερα, δεν απάντησε σε κανένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που θέσαμε. Ούτε για το αν τίθεται ηθικό ζήτημα για τα 1,2 εκατομμύρια εύρω κρατικού χρήματος που έχει εισπράξει ο κ. Ανδρουλάκης από την ενοικίαση του κτιρίου, ούτε για το αν θα προβεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τυχόν νομικές ενέργειες απέναντι στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, επειδή έθεσε το ανωτέρω ηθικό και όχι νομικό ζήτημα», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Δηλαδή, δεν απάντησε, αν θα ποινικοποιήσει την πολιτική κριτική, -ψευδώς, δε μάλιστα, λέει ότι εγώ «παρακαλώ» να μην κάνουν αγωγή στον ‘Αδωνι Γεωργιάδη. Το αντίθετο. Επεσήμανα την υποκρισία τους, όπως επεσήμανα και ότι εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα να θέσουμε ζητήματα νομιμότητας, καθώς στην κυβέρνηση δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν θα γίνουμε σαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μετατρέψει τη Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο.

Επίσης, το ΠΑΣΟΚ δεν απάντησε για το αν θα κινηθεί νομικά και κατά του μέσου που δημοσίευσε το συγκεκριμένο άρθρο, τη στιγμή που συστηματικά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παριστάνουν τους «προστάτες» της ελευθερίας του Τύπου και του κράτους δικαίου.

Χαίρομαι, όμως, ειλικρινά που σήμερα το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει την εμβληματική μεταρρύθμιση των Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, τα οποία θέτουν κανόνες διαφάνειας στον χώρο των ΜΜΕ. Και μπορεί η αξιωματική αντιπολίτευση να επιλέγει την αφωνία σε όσα ρωτήσαμε, ωστόσο εγώ χωρίς να κρύβομαι έρχομαι να απαντήσω:

Μια ιστοσελίδα για να εγγραφεί στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου οφείλει να δηλώσει έναν ελάχιστο αριθμό εργαζομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να απασχολεί περισσότερους εργαζομένους από όσους έχει δηλώσει. Το ότι ένα μέσο είναι πιστοποιημένο από το Μητρώο σημαίνει ότι πληροί κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις διαφάνειας. Τα Μητρώα, δεν ελέγχουν το περιεχόμενο που δημοσιεύει κάθε μέσο. Αυτό, όπως και πολλά άλλα, το αξιολογούν οι αναγνώστες. Ενώ, σε περίπτωση που κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ένα δημοσίευμα ενός μέσου καταφεύγει στη Δικαιοσύνη και όχι στην υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης που τηρεί τα Μητρώα.

Πριν περίπου από έναν χρόνο, ως αρμόδιος Υφυπουργός εισηγήθηκα και ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο νόμος 5212/2025 για την Ενίσχυση της δημοσιότητας και της διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, στον οποίον καθιερώθηκε για πρώτη φορά μια διάταξη τομή: Η ενυπόγραφη δημοσιογραφία. Η διάταξη αυτή αφορά στην υποχρέωση των μέσων που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα της ΓΓΕΕ, να φέρουν και ενυπόγραφα άρθρα.

Σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύτηκε η χρήση ψευδωνύμων. Κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ούτε σε απολυταρχικά καθεστώτα που διάφορες ατεκμηρίωτες εκθέσεις, τις οποίες ενίοτε και το ΠΑΣΟΚ επικαλείται, μας τοποθετούν χαμηλότερα από αυτά στους “δείκτες” τους.

Παρ’ όλα αυτά, το ισχύον νομικό καθεστώς προστατεύει κάποιον που θεωρεί ότι θίγεται από ένα δημοσίευμα ακόμα κι αν αυτό είναι ανυπόγραφο ή υπογεγραμμένο με ψευδώνυμο.

Θα έπρεπε να γνωρίζουν στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν είναι αρμοδιότητα του εκάστοτε Υφυπουργού αρμόδιου για τον Τύπο, ούτε της υπαγόμενης σε εκείνον υπηρεσίας το αν ο οποιοσδήποτε δημοσιογράφος είναι ή όχι μέλος της οποιασδήποτε δημογραφικής ένωσης και ότι αυτό είναι κάτι που μόνο η ίδια η Ένωση μπορεί να το πιστοποιήσει».

Και επισήμανε: «Αντί το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του να ψεύδονται και να «πετάνε την μπάλα στην εξέδρα», ας απαντήσουν στα της «ταμπακιέρας» έστω και με τόση καθυστέρηση».

«Το ψέμα και η λάσπη είναι πλέον η επίσημη θέση της κυβέρνησης Μητσοτάκη»

«Το ψέμα και η λάσπη είναι πλέον η επίσημη θέση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι το συμπέρασμα από την φλύαρη ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ο οποίος με διάφορες περικοκλάδες προσπαθεί να εμφανιστεί και ως τιμητής» απαντάει από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ.

«Ξαναρωτάμε: είναι μη ηθικό να εκμισθώνεται το οικογενειακό ακίνητο με νόμιμες διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες; Για τον κ. Μαρινάκη φαίνεται πως είναι ανήθικο. Επειδή αναρωτηθήκατε, όμως, περί ηθικού και ανήθικου, αν θέλετε να δείτε το πρόσωπο της πολιτικής ανηθικότητας, περάστε μια βόλτα απο το Μέγαρο Μαξίμου. Τότε θα έχετε την πλήρη εικόνα τι σημαίνει πολιτική ανηθικότητα» προσθέτει.

«Γιατί την παρακμή, τη διάβρωση των θεσμών και την τοξικότητα ο λαός σάς έδωσε εντολή το 2019 να τα κάνετε παρελθόν. Εσείς, αντίθετα, τα κάνατε ευαγγέλιο. Γι’ αυτό έρχεται σύντομα η ώρα της πολιτικής αλλαγής» συμπληρώνει.

«Απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε απο την αφωνία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, της ιστοσελίδας και του κ. “Κατακουζηνού”… το στήσιμο των δημοσιευμάτων για να πετάξει λάσπη το Μαξίμου επιβεβαιώνεται πανηγυρικά» καταλήγει