Τιθορέα: Το προφίλ της 26χρονης «λησταρχίνας» σκιαγραφούν οι αστυνομικοί – Ο «συνδετικός κρίκος» και η αγορά εξοπλισμού

Το προφίλ της «λησταρχίνας» με το καλάσνικοφ, η οποία φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στη συμμορία που «χτυπούσε» τράπεζες, σκιαγραφούν οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 26χρονη, που, μεταξύ άλλων είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ στην Κορινθία, είναι, ο συνδετικός κρίκος της συμμορίας που διέπραττε ένοπλες ληστείες και κλοπές εντός και εκτός Αττικής.

Λίγες ώρες μετά τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα, η 26χρονη βρισκόταν στο ίδιο αυτοκίνητο μαζί με τους τέσσερις συνεργούς της. Όταν οι αστυνομικοί τους περικύκλωσαν και τους ακινητοποίησαν, βρήκαν στην κατοχή της ένα υποπολυβόλο Scorpion και ένα πιστόλι. Και τα δύο όπλα είχαν σφαίρες στη θαλάμη και γεμάτες γεμιστήρες.

Είχε τον ρόλο τσιλιαδόρου και συμμετείχε, επίσης, σε κλοπές μοτοσικλετών, ενώ μαζί με μία συνεργό αγόραζαν εξοπλισμό για τις ανάγκες της συμμορίας.

Αστυνομικές πηγές που μίλησαν στον ΑΝΤ1 αναφέρουν πως «από τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει προκύπτει ότι η 26χρονη μαζί με την 24χρονη συνεργό, πήγαιναν σε καταστήματα και αγόραζαν ρούχα, λοστούς και διάφορα αντικείμενα, τα οποία χρησιμοποιούσε στις παράνομες ενέργειες που έκανε η εγκληματική οργάνωση».

Στο παρελθόν η 26χρονη, που διατηρούσε σχέση με τον αρχηγό της συμμορίας με τον οποίο συγκατοικούσαν, είχε συλληφθεί για απείθια και κλοπή.

