ΑΕΚ – Άρης 87-81: Η «Ένωση» έκανε το 1-0 στη σειρά και το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Η ΑΕΚ άφησε πίσω της τη σκληρή ήττα από τη Ρίτας στον τελικό του BCL και επέστρεψε με νίκη στη Stoiximan GBL. Η Ένωση επικράτησε του Άρη με 87-81 στο Game 1 των προημιτελικών, στη SUNEL Arena, και χρειάζεται ακόμη μία νίκη για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά.

Ο Μπράουν και ο Λεκαβίτσιους οδήγησαν επιθετικά την ΑΕΚ, καθώς σημείωσαν από 16 πόντους. Από την πλευρά του Άρη, ο Νουά έκανε μεγάλη εμφάνιση με 31 πόντους, όμως η απόδοσή του δεν ήταν αρκετή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και πήρε προβάδισμα με 9-2 στο 5’, χάρη στα τρίποντα των Μπάρτλεϊ, Φλιώνη και Χαραλαμπόπουλου. Ο Άρης βρήκε απαντήσεις στη συνέχεια, με τον Χάρελ να μειώνει σε 13-8 και τον Τζόουνς να φέρνει τη διαφορά στο καλάθι, κάνοντας το 13-11 στο 7’. Ο Φόρεστε χτύπησε κοντά στο καλάθι και ισοφάρισε σε 17-17 στο 9’.

Στη δεύτερη περίοδο, η ΑΕΚ ανέβασε ξανά τον ρυθμό της. Ο Κατσίβελης ευστόχησε από την περιφέρεια και έδωσε στην Ένωση προβάδισμα εννέα πόντων, διαμορφώνοντας το 34-25 στα μέσα του δεκαλέπτου. Ο Άρης αντέδρασε με τον Νουά, ο οποίος μείωσε σε 36-33 και συνέχισε να σκοράρει, φτάνοντας τους 12 πόντους για το 38-35 στο 18’. Ο Μπράουν έδωσε λύσεις με δυναμικές φάσεις κοντά στο καλάθι και έκανε το 44-37, ένα λεπτό πριν από το ημίχρονο.

Ο Νουά συνέχισε να κρατά τον Άρη μέσα στο παιχνίδι και μείωσε σε 52-46 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Η ΑΕΚ, όμως, απάντησε με τον Νάναλι, ο οποίος ευστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία και έστειλε τη διαφορά στο +12, κάνοντας το 64-52 λίγο πριν από το τέλος του δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Λεκαβίτσιους έγραψε το 75-60 και η ΑΕΚ έδειξε ότι ελέγχει το ματς. Ο Άρης δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με πέντε συνεχόμενους πόντους του Τζόουνς μείωσε σε 75-65 στο 35’. Ο Νάναλι πέτυχε τρίποντο για το 78-69 στο 36’, όμως ο Κουλμπόκα έκανε το 79-74, δύο λεπτά πριν από το τέλος. Ο Νουά μείωσε σε 79-76 και αργότερα σε 82-79, αλλά η ΑΕΚ κράτησε το προβάδισμα και σφράγισε τη νίκη με τα καρφώματα των Νάναλι και Γκρέι.

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 17/5, στο Nick Galis Hall.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 46-40, 66-54, 87-81

