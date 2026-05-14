Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που φορτηγό παρασύρει την άτυχη ηλικιωμένη

Μία 79χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στα Άνω Πατήσια, όταν οδηγός φορτηγού την παρέσυρε, χωρίς να την αντιληφθεί, στη συμβολή των οδών Ηρακλείου και Ορφανίδου.

Η ηλικιωμένη γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, σε σημείο όπου, σύμφωνα με μαρτυρία, δεν υπήρχε διάβαση.

Κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε την 79χρονη να περπατά στη γειτονιά με το μπαστούνι της, λίγα δευτερόλεπτα πριν από το δυστύχημα. Η γυναίκα είχε κλείσει ραντεβού σε κατάστημα ορθοπεδικών, καθώς ήθελε να αλλάξει την πατερίτσα της.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Mega, ο επαγγελματίας οδηγός του φορτηγού εμφανίζεται να σταματά σε κόκκινο φανάρι. Η ηλικιωμένη περνά μπροστά από το όχημα και επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο. Όταν το φανάρι γίνεται πράσινο, ο οδηγός ξεκινά το φορτηγό και παρασύρει τη γυναίκα, η οποία εγκλωβίζεται στις ρόδες και χάνει τη ζωή της στην άσφαλτο.

«Το φορτηγό ξεκίνησε αλλά ήταν στο νεκρό σημείο η κυρία, λόγω ύψους δεν την είδε, την παρέσυρε και δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε», περιγράφει μάρτυρας.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό, ο οποίος δεν εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος. Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη διασταύρωση είναι επικίνδυνη και ότι εκεί σημειώνονται συχνά σοβαρά ατυχήματα.

Η Τροχαία συλλέγει βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες, προκειμένου οι αρχές να διαλευκάνουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.