Περιστέρι: Ελεύθεροι οι γονείς των 6 παιδιών που βρέθηκαν να ζουν σε άθλιες συνθήκες – «Μεμονωμένο περιστατικό» λέει στο enikos.gr η δικηγόρος τους

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι γονείς των έξι παιδιών, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, σε βαθμό πλημμελήματος. Πρόκειται για την υπόθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες με επίκεντρο το Περιστέρι.

Ο 37χρονος άνδρας και η 33χρονη γυναίκα καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών έκαστος, ενώ αποφασίστηκε η μετατροπή της ποινής σε εξαγοράσιμη κατά 10 ευρώ την ημέρα. Η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

«Μεμονωμένο περιστατικό» λέει η δικηγόρος τους

Η συνήγορος υπεράσπισης κάνει λόγο για ένα «μεμονωμένο περιστατικό» το οποίο οφείλεται στην έκτακτη μετακόμιση της οικογένειας στην Αθήνα σε συνδυασμό με την μη έγκαιρη παράδοση του ακινήτου το οποίο είχαν μισθώσει. Παράλληλα τονίζει ότι φιλοξενήθηκαν για λίγες ημέρες στο δώμα της πολυκατοικίας.

Η δικηγόρος Αναστασία Β. Κερχανατζίδου που εκπροσωπεί τους γονείς σε δήλωση της αποκλειστικά στο enikos.gr αναφέρει:

«Ελεύθεροι αφέθηκαν οι εντολείς μου μετά την εκδίκαση της υπόθεσης σε βάρος τους για την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Οι ίδιοι, συντετριμμένοι μετά το περιστατικό, το μόνο που επιζητούν είναι να μην χάσουν τα παιδιά τους τα οποία υπεραγαπούν και για τα οποία αγωνίζονται σκληρά, προσπαθώντας να παρέχουν ότι καλύτερο μπορούν και στα έξι παιδιά τους.

Το περιστατικό το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, τυγχάνει ένα μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο οφείλονταν στην έκτακτη μετακόμιση της οικογένειας στην Αθήνα και στο γεγονός της μη έγκαιρης παράδοσης του ακινήτου ο οποίο είχαν μισθώσει. Έτσι, αναγκάστηκαν να φιλοξενηθούν για λίγες ημέρες στο δώμα της πολυκατοικίας ιδιοκτησίας συγγενούς της οικογένειας.

Παράλληλα λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης της μητέρας και του γεγονότος πως τα τέκνα ασθένησαν από γαστρεντερίτιδα, η μητέρα δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τις ταυτόχρονες επιτακτικές βιολογικές ανάγκες των τέκνων με συνέπεια την εκδήλωση του περιστατικού.

Οι γονείς βρίσκονται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, καθώς τα τέκνα φιλοξενούνται προσωρινά για κοινωνικούς λόγους στο νοσοκομείο Παίδων και αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών τους τα οποία επιθυμούν να επιστρέψουν στην οικογένεια».

H δικηγόρος Αναστασία Β. Κερχανατζίδου
Το δώμα των 27 τετραγωνικών

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η οικογένεια ζούσε σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών στο Περιστέρι, όπου, όπως εύλογα κατανοεί κάποιος, οι συνθήκες υγιεινής δεν ήταν οι κατάλληλες. Σύμφωνα με μάρτυρα που μίλησε στο Mega, “φαινόντουσαν ότι δεν κάνουν μπάνιο. Μένανε στην ταράτσα και δεν είχαν νερό».

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι από μία ανώνυμη καταγγελία. Στο δώμα, εκτός από τους γονείς, ζούσαν τρία κοριτσάκια και τρία αγοράκια από 3-11 ετών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και οι γονείς συνελήφθησαν.

Η γιαγιά των παιδιών εξήγησε: «Ήταν σε κακή κατάσταση το σπίτι αλλά αφού δεν είχαν που αλλού να πάνε να μείνουνε; Αφού ο πατέρας των παιδιών είχε θέματα με τη δουλειά του.»

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, το 2021, είχε αφαιρεθεί προσωρινά η επιμέλεια από τους γονείς, όμως τα παιδιά επέστρεψαν στην οικογένειά τους, αφού τα παρακολούθησε ψυχολόγος. Είχαν γίνει, λένε οι πληροφορίες, δύο αναφορές στο “Χαμόγελο του Παιδιού” και είχε ενημερωθεί και η εισαγγελία ανηλίκων το 2025 και το 2026, τον Μάρτιο.

Η κ. Μάρκου αντιδήμαρχος Περιστερίου είπε ότι η κοινωνική υπηρεσία του δήμου επισκέφθηκε το σπίτι, αντιλήφθηκε ότι οι συνθήκες δνε ήταν κατάλληλες και ενημέρωσε τις αρχές. Εν συνεχεία, τα παιδιά πάρθηκαν από την οικογένεια.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για σημάδια παραμέλησης» και όχι κακοποίησης, μεταφέροντας αυτά που του είπαν οι γιατροί της πτέρυγας στο νοσοκομείο Παίδων.

