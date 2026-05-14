Euroleague: Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης τα ζευγάρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας – Η ημέρα και οι ώρες των αγώνων

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Euroleague
Η Βαλένθια νίκησε τον Παναθηναϊκό με 81-64 στο 5ο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και εξασφάλισε το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης είχαν ήδη πάρει την πρόκριση.

Η νίκη της ισπανικής ομάδας επί του Παναθηναϊκού «κλείδωσε» τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Telekom Center Athens. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Βαλένθια θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης σε ισπανικό «εμφύλιο».

Οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου. Ο πρώτος αγώνας θα αρχίσει στις 18:00, ενώ ο δεύτερος θα ξεκινήσει στις 21:00. Οι δύο ομάδες που θα προκριθούν θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον τελικό της διοργάνωσης, ο οποίος θα γίνει στις 24 Μαΐου 2026.

