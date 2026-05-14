Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπει ο Τζέι Ντι Βανς – «Κόκκινη γραμμή» τα πυρηνικά

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, λίγα 24ωρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως «απαράδεκτη» την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη.

«Νομίζω πως σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι: σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος;», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Διευκρίνισε πως «η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή. Πρέπει (σ.σ. ο πρόεδρος Τραμπ) να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters