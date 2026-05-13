Ηλιούπολη: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ – Τα συγκλονιστικά λόγια του καθηγητή της και οι συμβουλές των ειδικών

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ στο ΚΑΤ η 17χρονη μαθήτρια, η οποία έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (12/5), όταν οι δύο μαθήτριες έπεσαν από μεγάλο ύψος σε πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι δύο ανήλικες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε εκτεταμένες προσπάθειες ανάνηψης. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού, η μία μαθήτρια κατέληξε περίπου μία ώρα μετά την εισαγωγή της. Η δεύτερη μαθήτρια επανήλθε και στη συνέχεια διασωληνώθηκε.

Ακολούθησε ιατρικό συμβούλιο, το οποίο έκρινε αναγκαία τη μεταφορά της 17χρονης στο ΚΑΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο, η ανήλικη έχει υποστεί πολλαπλές και σοβαρές κακώσεις, μεταξύ των οποίων τραύματα στη λεκάνη και στον θώρακα, ενώ οι απεικονιστικοί έλεγχοι έδειξαν εγκεφαλικό οίδημα.

Οι γιατροί εξέταζαν το ενδεχόμενο νευροχειρουργικής επέμβασης, καθώς η πορεία της υγείας της 17χρονης παραμένει ασταθής. Περισσότεροι από 20 γιατροί παρακολουθούν την κατάστασή της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα στοιχεία για την έκβαση των ιατρικών παρεμβάσεων.

Την ίδια ώρα, βαρύ είναι το κλίμα στα σχολεία της περιοχής, όπου φοιτούσαν οι δύο μαθήτριες. Συμμαθητές και εκπαιδευτικοί προσήλθαν στις τάξεις εμφανώς συγκλονισμένοι, κρατώντας λουλούδια, σε ένδειξη πένθους και συμπαράστασης.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας. Ειδικά κλιμάκια ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών βρίσκονται στα σχολεία, με στόχο τη στήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών που επηρεάστηκαν από το τραγικό γεγονός.

Παράλληλα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» απηύθυνε έκκληση για υπεύθυνη δημοσιογραφική και διαδικτυακή διαχείριση της υπόθεσης. Ο οργανισμός τόνισε ότι η αναπαραγωγή ευαίσθητων λεπτομερειών μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση.

Τι λένε οι ειδικοί

Τη σημασία της ψυχολογικής στήριξης των μαθητών που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις αναδεικνύει ο ΑΝΤ1, μέσα από συμβουλές ειδικών προς τους γονείς. Οι ειδικοί καλούν τους γονείς να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους και να τους προσφέρουν στήριξη για την επόμενη ημέρα.

Κεντρικό μήνυμα προς τους μαθητές είναι: «Τίποτα δεν αξίζει όσο εσύ». Η φράση αυτή υπενθυμίζει στα παιδιά ότι η επιτυχία στις εξετάσεις δεν αποτελεί το μοναδικό ζητούμενο και δεν καθορίζει την αξία τους.

Ειδικοί, ψυχολόγοι και παιδαγωγοί τονίζουν ότι τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν, την ώρα που περνούν την πόρτα για να δώσουν εξετάσεις, ότι το άγχος που νιώθουν είναι φυσιολογικό. Το άγχος είναι ανθρώπινο και δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας. Αντιθέτως, δείχνει ότι οι μαθητές προσπάθησαν πολύ για κάτι που θεωρούν σημαντικό.

Οι γονείς καλούνται να δώσουν στα παιδιά τους ένα σαφές μήνυμα αποδοχής και ασφάλειας. Πάνω από όλα, τα παιδιά χρειάζεται να ακούν ξεκάθαρα: «Σ’ αγαπώ για αυτό που είσαι. Όπως κι αν γράψεις, θα σε βλέπω το ίδιο».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Αύξηση των αυτοκτονιών των εφήβων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τα ερωτήματα για την ψυχική υγεία των εφήβων, την έκφραση της ψυχικής δυσφορίας και την ανάγκη για έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το άγχος των «πρέπει», τους αυτοτραυματισμούς και τα σημάδια που συχνά δεν γίνονται αντιληπτά εγκαίρως από το περιβάλλον των παιδιών.

«Οι σημερινοί έφηβοι είναι τα παιδιά της πανδημίας, που βίωσαν την αβεβαιότητα για το μέλλον και μεγάλωσαν σε μια οθόνη που εξαπατά. Ζουν με το άγχος των συγκρίσεων. Γιατί όλα αξίζουν; Πρέπει η αξία να ταυτιστεί με την εξωτερική εμφάνιση; Με τα πολλά χρήματα; Κατακλύζονται από τα πρέπει. Πρέπει να βγεις πρώτος, να τα καταφέρεις. Και τους τα παρέχουμε όλα», ανέφερε η Ελπίδα Παναγιωτουνάκου, ψυχολόγος και επιστημονική συνεργάτιδα του Αιγινήτειου Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας «Κλίμακα», τους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφεται αύξηση στις ηλικίες 15 έως 19 ετών.

2022: Αυτοκτόνησαν 4 παιδιά ηλικίας 12-14 ετών και 7 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών.

Αυτοκτόνησαν 4 παιδιά ηλικίας 12-14 ετών και 7 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών. 2023: Αυτοκτόνησε 1 παιδί ηλικίας 12-14 ετών και 9 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών.

Αυτοκτόνησε 1 παιδί ηλικίας 12-14 ετών και 9 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών. 2024: Αυτοκτόνησαν 3 παιδιά ηλικίας 12-14 ετών και 7 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών.

Αυτοκτόνησαν 3 παιδιά ηλικίας 12-14 ετών και 7 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών. 2025: Αυτοκτόνησε 1 παιδί ηλικίας 12-14 ετών και 6 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών.

Αυτοκτόνησε 1 παιδί ηλικίας 12-14 ετών και 6 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών. 2026: Αυτοκτόνησε 1 παιδί ηλικίας 12-14 ετών και 8 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών.

«Δεν έχουμε αναφέρει και το κομμάτι των αποπειρών. Υπάρχουν απόπειρες, κομμάτια αυτοτραυματισμών […] Στο κομμάτι των αυτοτραυματισμών έχουμε αύξηση που αγγίζει το 20%», επισήμανε η Βασιλική Στάμου, συντονίστρια του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας «Κλίμακα».

Η ψυχολόγος Πολύβια Γεράκη ανέφερε ότι «ανησυχητικά σημάδια μπορεί να είναι η απόσυρση, η διαταραχή σε βιολογικές λειτουργίες, στην όρεξη, στον ύπνο». Η ίδια παρατήρησε ότι «κανένα παιδί δεν θα αισθανθεί δυνατό με τους επαίνους και τις 35 δραστηριότητες. Θα αισθανθεί δυνατό αν μέσα στο σπίτι νιώθει αυτόνομο και αναλαμβάνει τον ρόλο του».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» διαχειρίζεται κάθε ημέρα δύο περιστατικά αυτοκτονίας ή αυτοκτονικού ιδεασμού παιδιών. «Το 40,9% των συνολικών αιτημάτων για συμβουλευτική ήταν θέματα ψυχικής υγείας. Ένα στα τέσσερα παιδιά αφορούσε θέμα αυτοκτονικότητας. Χάρη στη Διεύθυνση Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., αποτρέψαμε την αυτοκτονία 380 παιδιών, σώθηκε η ζωή τους», δήλωσε ο Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι έφηβοι εκφράζουν δύσκολα την ψυχική δυσφορία τους και το περιβάλλον τους συχνά δυσκολεύεται να την αντιληφθεί. Η πρόληψη απαιτεί συστηματική ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας για εφήβους, αλλά και εκπαίδευση των οικογενειών και των σχολικών κοινοτήτων.

«Οι οικογένειες αρχίζουν, έστω και δειλά, να μιλάνε. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ειδοποιήσει τους γονείς, τη διεύθυνση, τους ψυχολόγους και να υπάρχει μηδενική ανοχή», παρατήρησε η κ. Στάμου.

«Είναι τρελό, δεν το χωράει το μυαλό μου» λέει καθηγητής τους

Στο σχολείο των δύο μαθητριών κυριαρχεί η οδύνη και το σοκ. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί έχουν επιστρατευτεί για να στηρίξουν τους συμμαθητές των κοριτσιών που σήμερα άφησαν λευκά λουλούδια στο θρανίο της 17χρονης.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους αυτού που υπάρχει στο σχολείο», λέει καθηγητής τους, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Livenews».

Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος από την τραγική απώλεια και την μεγάλη μάχη που δίνει η δεύτερη μαθήτρια του. Όπως ανέφερε τίποτα δεν προϊδέαζε το τι θα επακολουθήσει και κάνει λόγο για δύο υπέροχα κορίτσια, άριστες μαθήτριες που όλοι στο σχολείο λάτρευαν.

«Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνόδεψα κιόλας. Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή, ως παρουσία δηλαδή, η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες» ανέφερε.

Σχετικά με το αν υπήρχε κάποιο σημάδι ή αν είχε αντιληφθεί κάτι περίεργο στη συμπεριφορά τους ο εκπαιδευτικός δηλώνει: «Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Ήταν στην ίδια τάξη. Κάνανε παρέα. Μιλάγανε. Προχθές τους είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γέλαγαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία.

«Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, χθες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου» πρόσθεσε.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών τα κινητά των 17χρονων

Στην γειτονιά των κοριτσιών επικρατεί παγωμάρα. Τα λευκά λουλούδια στην πόρτα μαρτυρούν την ασύλληπτη τραγωδία που συντελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει την έρευνα στα σπίτια των κοριτσιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα κινητά τους τηλέφωνα μήπως δώσουν απαντήσεις για την τραγωδία.

Τριήμερο πένθος στην Ηλιούπολη

Ο δήμος Ηλιούπολης κήρυξε τριήμερο πένθος μετά την τραγωδία.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας.

Κατά τη διάρκεια του τοπικού πένθους: