Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ασπασία αποκαλύπτει την εγκυμοσύνη στον Σταύρο και η Πολυξένη αρνείται την πρόταση γάμου του Ηλία

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι
Νέο επεισόδιο της σειράς “Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι” έρχεται απόψε στις 23:30 στον Alpha.

Η Μελισσάνθη βρίσκεται μπροστά σε μια επώδυνη συμφωνία, καθώς δέχεται να αποχωριστεί το σπίτι στο Λαγονήσι προκειμένου να λυθεί μια σοβαρή εκκρεμότητα που απειλεί τον Άγγελο, την ώρα που ένα προσωπικό της αντικείμενο μένει πίσω, ανοίγοντας έναν επικίνδυνο κύκλο υποψιών.

Η Μαγδαληνή, μετά τη βραδιά με τον Οδυσσέα, επιστρέφει σε μια πιο ήσυχη καθημερινότητα, όμως οι κουβέντες για τον γάμο και οι σκιές γύρω από τις επαγγελματικές υποθέσεις της οικογένειας δείχνουν πως τίποτα δεν προχωρά χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Η Πολυξένη προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της μετά την απόφαση να πάρει απόσταση από τον Ηλία, όμως η επιμονή του και η συνεχής παρουσία του κάνουν ξεκάθαρο ότι ο χωρισμός δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει.

Η Ασπασία περνά μια απρόσμενη σωματική αδιαθεσία που την αιφνιδιάζει, την ώρα που ο Σταύρος αρχίζει να νιώθει πως κάτι της ξεφεύγει, παρά την προσπάθειά τους να κρατήσουν τις ισορροπίες.

Η Ιουλία, νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο, έρχεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Φωκά, όταν διαπιστώνει ότι έχουν γίνει κινήσεις ερήμην της, φέρνοντας στην επιφάνεια βαθύτερες διαφωνίες για τα όρια και τις ευθύνες τους.

Δείτε εδώ τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου

H Θέκλα θα αποσύρει τη μήνυση κατά του Άγγελου υπό έναν όρο:

Ο Σταύρος μαθαίνει για την εγκυμοσύνη της Ασπασίας:

O Ηλίας κάνει πρόταση γάμου στην Πολυξένη:

Δείτε εδώ το trailer: 

