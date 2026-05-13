Ναταλία Δραγούμη: «Δεν λέω την ηλικία μου στην κάμερα, γιατί ίσως δεν κάνει καλό για τη δουλειά μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

Φωτογραφία: Instagram/nataliadragoumi
Στην κάμερα του «Happy Day» μίλησε η Ναταλία Δραγούμη, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου. Στη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η καλλιτέχνις αναφέρθηκε και στο θέμα της ηλικίας, εξηγώντας τον λόγο που δεν λέει τη δική της, στην κάμερα.

Ανάμεσα σε άλλα, η Ναταλία Δραγούμη είπε πως: «Ίσως προτιμήσω κάποιες ρυτίδες και κάποιο χρόνο να φαίνεται πάνω μου, παρά να είμαι κάποια άλλη. Να πείσω ότι είμαι 30 ετών; Όλοι ξέρουν πόσο είμαι». 

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η ηθοποιός ανέφερε ότι: «Δεν λέω την ηλικία μου στην κάμερα, γιατί ίσως δεν κάνει καλό για τη δουλειά μου. Ξέρεις, ότι στο Χόλιγουντ τους ηθοποιούς, οι μάνατζέρ τους δεν τους επιτρέπουν να πουν την ηλικία. Αλλά σε φίλους και σε παρέες το λέω. Άντε θα σου πω τώρα, γιατί δεν μου αρέσει να την κρύβω… Είμαι 37 ετών. Γιατί γελάς;». 

