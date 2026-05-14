Λαμία: Τραυματισμός ντελιβερά σε τροχαίο με τζιπ – Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν οδηγό ντελίβερι σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Τετάρτης (13/5/26) στη Λαμία, από σύγκρουση του δικύκλου του με τζιπ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το lamiareport.gr, το μηχανάκι κατέβαινε κανονικά την οδό οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου όταν από το χωματόδρομο που βρίσκεται δίπλα από τα κλιματιστικά της DAIKIN, βγήκε το μαύρο τζιπ.

Το μηχανάκι χτύπησε με σφοδρότητα στο πλάι από το αυτοκίνητο και ο νεαρός ντελιβεράς που φορούσε το κράνος του βρέθηκε χτυπημένος στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που διακόμισε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Πλήρωμα της Τροχαίας και της ΔΙΑΣ έφτασαν επίσης στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος, ενώ η πρώτη υπηρεσία ανέλαβε και την προανάκριση για το ατύχημα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Πηγή: www.lamiareport.gr