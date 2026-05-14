Λαμία: Τραυματισμός ντελιβερά σε τροχαίο με τζιπ – Δείτε φωτογραφίες

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

lamia
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν οδηγό ντελίβερι σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Τετάρτης (13/5/26) στη Λαμία, από σύγκρουση του δικύκλου του με τζιπ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το lamiareport.gr, το μηχανάκι κατέβαινε κανονικά την οδό οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου όταν από το χωματόδρομο που βρίσκεται δίπλα από τα κλιματιστικά της DAIKIN, βγήκε το μαύρο τζιπ.

Το μηχανάκι χτύπησε με σφοδρότητα στο πλάι από το αυτοκίνητο και ο νεαρός ντελιβεράς που φορούσε το κράνος του βρέθηκε χτυπημένος στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που διακόμισε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Πλήρωμα της Τροχαίας και της ΔΙΑΣ έφτασαν επίσης στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος, ενώ η πρώτη υπηρεσία ανέλαβε και την προανάκριση για το ατύχημα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Πηγή: www.lamiareport.gr

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε ακόμα σημειώσεις στο χαρτί και όχι στο κινητό; Ιαπωνική μελέτη αποκαλύπτει τι σημαίνει αυτό

Νοσοκομείο Νίκαιας: Αντιδράσεις για τη μείωση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών

Ανδριανός: Πληρωμές 2,2 δισ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Τι είπε για τα λιπάσματα

ΕΣΥ: Προκήρυξη για νέες μόνιμες θέσεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Νέα μοντέλα Roomba: Πιο μικρά, πιο ισχυρά και σε χαμηλότερες τιμές

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:54 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Όσα υποστήριξε στην απολογία του ο 30χρονος που κρίθηκε προφυλακιστέος – «Είδε τι έκανε και έπαιζε θέατρο» λέει η μητέρα της 28χρονης

Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν να οδηγηθεί στη φυλακή ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται ...
22:10 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Κυψέλη: Άνδρας επιτέθηκε με κλωτσιές σε 8χρονο κοριτσάκι και τη μητέρα του – «Ταινία τρόμου αυτό που έγινε» – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Κυψέλη, όταν ένας άνδρας από το Σουδάν επιτέθηκε σε ένα 8χρονο...
21:08 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Με χτύπησαν με ένα ξύλο στο χέρι – Το έβαλα για να μη με χτυπήσουν άλλου» λέει μία εκ των τραυματιών

Φοιτητές που βίωσαν τον τρόμο στα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης (12/5) στο ΑΠΘ ...
19:50 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Το Λιμεναρχείο Πειραιά εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης – «Ντελίβερι» στα νησιά του Αιγαίου

Τρεις αλλοδαποί υπήκοοι Φιλιππίνων και Πακιστάν οδηγήθηκαν στον ανακριτή Πειραιά, καθώς φέροντ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media