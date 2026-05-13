Σωκράτης Φάμελλος: Στόχος της κυβέρνησης να πηγαίνουν οι πολίτες σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια

Την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να καταθέσει αύριο Πέμπτη (14.05), κατά τη συζήτηση του νομοσχέδιου για την Υγεία, δύο τροπολογίες, μία για τη σύσταση κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού και μία για την αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος στα 300 ευρώ, χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση που είχε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού.

«Είναι ένα ελάχιστο βήμα απόδειξης της αξίας και της προσφοράς σας, χωρίς αποκλεισμούς. Θέλουμε να είναι η Ελλάδα μια ευρωπαϊκή χώρα και στις δαπάνες Yγείας και στις αμοιβές σας, αλλά και στις συνθήκες εργασίας και στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε πως απαιτούνται 15.000 προσλήψεις νοσηλευτών την επόμενη τετραετία, αύξηση του προϋπολογισμού για την Υγεία στα 2 δισ. τον χρόνο, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά για όλους τους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, ενώ υπενθύμισε την πάγια θέση -και κατατεθειμένη τροπολογία- για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού σε όλο το Δημόσιο.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε τις ελλείψεις στο δυναμικό του κλάδου των νοσηλευτών, τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας τους και τη μεγάλη μισθολογική αδικία, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με την υπεράνθρωπη προσφορά τους.

Εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης, αφού θύμισε ότι στην πανδημία χειροκροτούσαμε από τα μπαλκόνια τους νοσηλευτές, πρόσθεσε: «Το μεγάλο πρόβλημα του συστήματος Υγείας είναι ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεωργιάδης «που έχουν δημιουργήσει αυτές τις τραγικές συνθήκες, να μην υπάρχουν νέοι και νέες που να θέλουν να γίνουν νοσηλευτές ή να υπάρχουν νοσηλευτές που να φεύγουν για άλλες γειτονικές χώρες για να μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια».

Ο πρόεδρος της ΠΑΣΟΝΟΠ, Γιώργος Τσόλας εξέφρασε «την απογοήτευση του κλάδου λόγω των χθεσινών εξαγγελιών του πρωθυπουργού, τόνισε την ανάγκη για προσλήψεις, ώστε να στελεχωθούν όλα τα νοσοκομεία και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας».

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας της ΚΟ Ανδρέας Παναγιώτοπουλος, ο συντονιστής του τμήματος Υγείας Κώστας Λιβαδάς, η αν. συντονίστρια Μαρία Λαμπρίδη, το μέλος της γραμματείας συνδικαλιστικού και μέλος της ΠΟΕΔΗΝ Τάκης Παντέλης και ο συνεργάτης του προέδρου Κώστας Σαμουρκασίδης.

Την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού εκπροσώπησε ο πρόεδρος Γιώργος Τσόλας, ο ταμίας Στυλιανός Κατσικαρέλης, ο αντιπρόεδρος Αριστείδης Δάγλας, η ΓΓ Αικατερίνη Παπαχρήστου, η έφορος οργανωτικού Γεωργία Χόνδρου, η αν. έφορος οργανωτικού Ελίνα Καρασάββα και η αν. γραμματέας 1ου Σωματείου ΠΑΣΟΝΟΠ Κωνσταντίνα Λιανού.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελλου:

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού για την επίσκεψη τους στα γραφεία μας και για τον διάλογο τον οποίο θα αναπτύξουμε. Μία ημέρα μετά την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή, αλλά και μία ημέρα μετά την κοροϊδία του πρωθυπουργού απέναντι σε έναν κλάδο που είναι οι ήρωες του συστήματος Υγείας.

Και εμείς οφείλουμε να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί τα χειροκροτήματα πριν από έξι χρόνια, όταν δώσατε τη μάχη του COVID και στηρίξατε, μαζί με όλους τους υγειονομικούς, τη χώρα και την κοινωνία, δεν βρήκαν ανταπόκριση,, αλλά συνάντησαν την υποκρισία και τα μεγάλα ψέματα του κ. Μητσοτάκη.

Δυστυχώς και από την εμπειρία μας αλλά και από τις επεξεργασίες του Τμήματος μας και του Τομέα, γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ακραία υποστελέχωση, φοβερές ελλείψεις σε δυναμικό στον κλάδο των νοσηλευτών.

Απάνθρωπες συνθήκες και υπεράνθρωπη προσφορά, πράγματι. Μια μεγάλη αδικία στη μισθολογική αντιμετώπιση. Δεν μπορεί ένας νέος και μια νέα μετά από σπουδές να ξεκινούν με 750 ευρώ τη ζωή τους και μετά από 20 χρόνια και διδακτορικά να παίρνουν 1300 ευρώ. Δεν ζει οικογένεια έτσι και μετά από τόσες ώρες δουλειάς.

Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για να έχουμε νοσηλευτές στην πατρίδα μας.

Και υπάρχουν και σοβαρά ελλείμματα στο θεσμικό πλαίσιο, τα οποία γνωρίζουμε ότι σας ταλαιπωρούν και θα σας πούμε και τις προτάσεις μας.

Ο κ. Γεωργιάδης πριν από λίγο καιρό είπε ότι το μεγάλο πρόβλημα του συστήματος Υγείας είναι η έλλειψη νοσηλευτών. Οφείλω να σας πω ότι διαφωνώ. Το μεγάλο πρόβλημα του συστήματος Υγείας είναι ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεωργιάδης που έχουν δημιουργήσει αυτές τις τραγικές συνθήκες, να μην υπάρχουν νέοι και νέες που να θέλουν να γίνουν νοσηλευτές ή να υπάρχουν νοσηλευτές που να φεύγουν για άλλες γειτονικές χώρες για να μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια.

Δυστυχώς στόχος τους δεν είστε μόνο εσείς. Στόχος τους είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να φεύγουν οι πολίτες και να πηγαίνουν σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια και να έχουμε το θλιβερό ρεκόρ της πρώτης χώρας στις ιδιωτικές δαπάνες Υγείας στην Ευρώπη.

Θα είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος, στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που τις ακούσατε και από την πρόσφατη επίσκεψη μου στο Λαϊκό Νοσοκομείο και τις γνωρίζετε γιατί έχετε βρεθεί και με τον τομεάρχη και με το Τμήμα:

Χρειαζόμαστε την επόμενη τετραετία 15.000 προσλήψεις νοσηλευτών με μια γενναία πρώτη κίνηση που θα φτάνει τις 3.000 με 4.000 και μετά κάθε χρόνο να υπάρχουν 2.000 με 3.000, ανάλογα με τον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό.

Ταυτόχρονα χρειάζεται μια μεγάλη ενίσχυση του προϋπολογισμού. Εμείς την έχουμε υπολογίσει στα 2 δισ. τον χρόνο. Κι επειδή κάποιοι θα ρωτήσουν «πού θα τα βρείτε».

Υπάρχουν 12 δισ. πλεόνασμα που λείπουν από την αγορά και την κοινωνία και δεν μπορούμε να βρούμε για την Υγεία μας 2 δισ. ευρώ;

Ταυτόχρονα, εμείς συμφωνούμε απολύτως με το αίτημα σας να υπάρχει σύσταση κλάδου νοσηλευτών και νοσηλευτριών χωρίς αποκλεισμούς. Και γι’ αυτόν τον λόγο εμείς δεσμευόμαστε αύριο, στο νομοσχέδιο που θα ερχόντουσαν μέτρα για εσάς, του κ. Γεωργιάδη, να καταθέσουμε τροπολογία για τη σύσταση κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού χωρίς αποκλεισμούς. Και παράλληλα, να καταθέσουμε τροπολογία ώστε το ανθυγιεινό επίδομα να γίνει 300 ευρώ, ως ένα ελάχιστο βήμα απόδειξης της αξίας και της προσφοράς σας, πάλι χωρίς αποκλεισμούς.

Προτείνουμε και υποστηρίζουμε την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά για όλους τους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, επίσης χωρίς αποκλεισμούς, γιατί πολλοί προσπαθούν να κάνουν διαχωρισμό στον κλάδο. Εμείς θέλουμε να είναι τα οφέλη και η στήριξη σε όλους τους συναδέλφους σας.

Και βέβαια όλα αυτά συνδέονται με ένα αίτημα, το οποίο για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι κεντρικό για τον δημόσιο τομέα, που είναι ο 13ος και 14ος μισθός. Είναι μια αδικία που ξεκίνησε στα μνημονιακά χρόνια, που η χώρα μας υπέφερε. Τώρα μπορούμε να έχουμε μια δίκαιη και τίμια αντιμετώπιση απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους.

Αυτές είναι οι γενικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Εμείς αύριο θα δώσουμε μια πρώτη απόδειξη για το ποια είναι η πραγματικά βιώσιμη πρόταση. Θα προχωρήσουμε σε αυτές τις δύο τροπολογίες. Θα είμαστε εκεί και εγώ και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, γιατί θέλουμε και στην Υγεία κάτι το οποίο φαίνεται πάρα πολύ απλό, αλλά δυστυχώς δεν ισχύει:

Να είναι η Ελλάδα μια ευρωπαϊκή χώρα και στις δαπάνες Yγείας και στις αμοιβές σας και στις συνθήκες εργασίας και στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό θέλουμε και για εσάς».