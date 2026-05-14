Πρωταθλήτρια Γαλλίας για 14η φορά η Παρί Σεν Ζερμέν

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

paris sg
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Πρωταθλήτρια Γαλλίας για 14η φορά στην ιστορία της, 5η συνεχόμενη και 12η τα τελευταία 14 χρόνια αναδείχθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της σεζόν στη Ligue 1.

Η φιναλίστ του τελικού του Champions League, στο πλαίσιο της εξ αναβολής 29ης αγωνιστικής, επικράτησε εκτός έδρας με 2-0 της Λανς και μετά από 33 αγωνιστικές έφτασε στους 76 βαθμούς, εννέα περισσότερους από την αποψινή της αντίπαλο.

Σε μια αδιάφορη βαθμολογικά αναμέτρηση, η Στρασμπούρ επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας της Μπρέστ με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης.

Δείτε τη βαθμολογία:

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε ακόμα σημειώσεις στο χαρτί και όχι στο κινητό; Ιαπωνική μελέτη αποκαλύπτει τι σημαίνει αυτό

Νοσοκομείο Νίκαιας: Αντιδράσεις για τη μείωση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών

Ανδριανός: Πληρωμές 2,2 δισ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Τι είπε για τα λιπάσματα

ΕΣΥ: Προκήρυξη για νέες μόνιμες θέσεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Νέα μοντέλα Roomba: Πιο μικρά, πιο ισχυρά και σε χαμηλότερες τιμές

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:10 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

«Σπόντες» για τη διαιτησία από Άταμαν: «Σούταραν 29 βολές και εμείς μόλις οκτώ» – Αποχώρησε σε ερώτηση αν θα μείνει στον πάγκο

Παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, εξέφρασε ο προπονητής των...
00:25 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Euroleague: Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης τα ζευγάρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας – Η ημέρα και οι ώρες των αγώνων

Η Βαλένθια νίκησε τον Παναθηναϊκό με 81-64 στο 5ο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και εξασ...
23:58 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-64: «Πράσινο» χαρακίρι στην Ισπανία και… εκτός από το Final Four της Αθήνας

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του πορεία στην Ισπανία, καθώς ηττήθηκε από τη Β...
23:40 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Πόλο: Στο final-4 του Champions League και φέτος ο Ολυμπιακός – Κέρδισε στα πέναλτι την Μπρέσια

Ο Ολυμπιακός επικράτησε απόψε στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι (κανονικός αγώνας 1...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media