Πρωταθλήτρια Γαλλίας για 14η φορά η Παρί Σεν Ζερμέν

Πρωταθλήτρια Γαλλίας για 14η φορά στην ιστορία της, 5η συνεχόμενη και 12η τα τελευταία 14 χρόνια αναδείχθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της σεζόν στη Ligue 1.

Η φιναλίστ του τελικού του Champions League, στο πλαίσιο της εξ αναβολής 29ης αγωνιστικής, επικράτησε εκτός έδρας με 2-0 της Λανς και μετά από 33 αγωνιστικές έφτασε στους 76 βαθμούς, εννέα περισσότερους από την αποψινή της αντίπαλο.

Σε μια αδιάφορη βαθμολογικά αναμέτρηση, η Στρασμπούρ επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας της Μπρέστ με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης.

