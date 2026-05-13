LIVE – 75η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

- Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να φτάσει στο Πεκίνο την Τετάρτη για την πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, σε μια κρίσιμη στιγμή για τον πόλεμο, το εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη. «Είμαστε οι δύο υπερδυνάμεις», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο την Τρίτη. «Είμαστε το ισχυρότερο έθνος στη Γη από άποψη στρατιωτικής δύναμης. Η Κίνα θεωρείται δεύτερη».
- Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αντιμετώπισε δύσκολες ερωτήσεις την Τρίτη από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς νομοθέτες σχετικά με το τελικό σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν, το αυξανόμενο κόστος της σύγκρουσης κατά 29 δισεκατομμύρια δολάρια και τον αντίκτυπό της στη μείωση των αποθεμάτων όπλων των ΗΠΑ.
- Αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν επίσης στους νομοθέτες ότι το κόστος του πολέμου στο Ιράν έχει αυξηθεί σε περίπου 29 δισεκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων – περίπου 24 δισεκατομμύρια δολάρια – σχετίζεται με την αντικατάσταση πυρομαχικών και την επισκευή εξοπλισμού, αλλά περιλαμβάνει επίσης λειτουργικά έξοδα για τη διατήρηση των δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί.
- Ο έλεγχος του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ στραγγαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό του κόσμου και προκαλεί παγκόσμιο οικονομικό πρόβλημα, αλλά οι δυσκολίες της οικονομίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας δοκιμάζουν την ικανότητά της να αντέξει τον πόλεμο και να αψηφήσει τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον. Οι Ιρανοί έχουν πληγεί από την άνοδο των τιμών σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα αγαθά. Ταυτόχρονα, η χώρα έχει δει μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας και κλείσιμο επιχειρήσεων που προκλήθηκαν από τις ζημιές που προκάλεσαν οι απεργίες σε βασικούς κλάδους και το πολύμηνο κλείσιμο του διαδικτύου από την κυβέρνηση.
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι οικονομικές δυσκολίες των Αμερικανών δεν αποτελούν παράγοντα στη λήψη αποφάσεων, καθώς επιδιώκει να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά του. Ερωτηθείς από δημοσιογράφο σε ποιο βαθμό η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών τον παρακινούσε να κλείσει μια συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Ούτε καν λίγο».