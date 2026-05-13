LIVE – 75η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Ιράν
Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την 75η ημέρα από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης κλονίζεται συθέμελα, καθώς φαίνεται πως η διπλωματία σταδιακά υποχωρεί. Η προοπτική μιας βιώσιμης ειρήνης είναι πιο αβέβαιη από ποτέ.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 08:13 13/05/26

    Ιράν: Πώς ο πληθωρισμός και οι κυρώσεις δοκιμάζουν τους πολίτες και την αντοχή της χώρας

    – Το οικονομικό κόστος του πολέμου και του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ «ήταν πολύ σημαντικό και πρωτοφανές για το Ιράν», δοκιμάζοντας την ικανότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να αντέξει τον πόλεμο.

    – Οι Ιρανοί έχουν πληγεί από την άνοδο των τιμών σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα αγαθά, με το κύριο κόστος να μετακυλίεται στους απλούς πολίτες μέσω υψηλότερου πληθωρισμού.

    – Η ιρανική οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 6%, με τον ετήσιο πληθωρισμό να αγγίζει το 53,7% και το ριάλ να έχει χάσει πάνω από το ήμισυ της αξίας του.

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να φτάσει στο Πεκίνο την Τετάρτη για την πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, σε μια κρίσιμη στιγμή για τον πόλεμο, το εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη. «Είμαστε οι δύο υπερδυνάμεις», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο την Τρίτη. «Είμαστε το ισχυρότερο έθνος στη Γη από άποψη στρατιωτικής δύναμης. Η Κίνα θεωρείται δεύτερη».
  • Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αντιμετώπισε δύσκολες ερωτήσεις την Τρίτη από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς νομοθέτες σχετικά με το τελικό σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν, το αυξανόμενο κόστος της σύγκρουσης κατά 29 δισεκατομμύρια δολάρια και τον αντίκτυπό της στη μείωση των αποθεμάτων όπλων των ΗΠΑ.
  • Αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν επίσης στους νομοθέτες ότι το κόστος του πολέμου στο Ιράν έχει αυξηθεί σε περίπου 29 δισεκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων – περίπου 24 δισεκατομμύρια δολάρια – σχετίζεται με την αντικατάσταση πυρομαχικών και την επισκευή εξοπλισμού, αλλά περιλαμβάνει επίσης λειτουργικά έξοδα για τη διατήρηση των δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί.
  • Ο έλεγχος του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ στραγγαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό του κόσμου και προκαλεί παγκόσμιο οικονομικό πρόβλημα, αλλά οι δυσκολίες της οικονομίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας δοκιμάζουν την ικανότητά της να αντέξει τον πόλεμο και να αψηφήσει τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον. Οι Ιρανοί έχουν πληγεί από την άνοδο των τιμών σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα αγαθά. Ταυτόχρονα, η χώρα έχει δει μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας και κλείσιμο επιχειρήσεων που προκλήθηκαν από τις ζημιές που προκάλεσαν οι απεργίες σε βασικούς κλάδους και το πολύμηνο κλείσιμο του διαδικτύου από την κυβέρνηση.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι οικονομικές δυσκολίες των Αμερικανών δεν αποτελούν παράγοντα στη λήψη αποφάσεων, καθώς επιδιώκει να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά του. Ερωτηθείς από δημοσιογράφο σε ποιο βαθμό η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών τον παρακινούσε να κλείσει μια συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Ούτε καν λίγο».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα εμβόλια να προκαλέσουν αυτισμό και διαβήτη; Μεγάλη μελέτη απαντά για την επίπτωση του αλουμινίου

Το φυσικό λίπασμα από την κουζίνα που κάνει τα φυτά να πιάνουν και να μεγαλώνουν πιο γρήγορα

Επίδομα μητρότητας 2026: Αυτές είναι οι τρεις ημερομηνίες- κλειδιά για τις νέες πληρωμές-Πότε θα γίνουν και ποιους θα αφορά

Φόβοι για νέες αυξήσεις στα καύσιμα: Ποια πόλη έχει τη φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη – «Καίνε» ρεύμα και φυσικό αέριο

Τέσσερις τεχνολογικές καινοτομίες στον κλάδο της φιλοξενίας – Πώς πρωταγωνιστεί η AI;

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
07:50 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Επιστολή Αμερικανών βουλευτών στον Ρούμπιο: Ζητούν διευκρινίσεις για τις δηλώσεις Μπάρακ για τα F-35 και τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία

Επιστολή έστειλαν στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο μέλη της Βουλής των Αντιπροσώ...
06:20 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Ιταλία-Μιλάνο: Βρετανός τουρίστας σε καραντίνα εξαιτίας επαφής με γυναίκα που πέθανε από χανταϊό

Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε χθες Τρίτη 12/5 το βράδυ στο νοσοκομείο Σάκκο του Μιλάνου, όπου...
05:55 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Η Κίνα καλεί το Πακιστάν να «εντατικοποιήσει» τη μεσολάβησή του για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι παρότρυνε το Πακιστάν να «εντατικοποιήσει» τις προσπάθ...
23:12 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

New York Times: Γιατί ο Πέδρο Σάντσεθ είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τραμπ – Έχει ανοιχτά αμφισβητήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο και… κερδίζει

Σε ανάλυσή του στους New York Times, ο Ομάρ Γ. Ενκαρνασιόν, καθηγητής Πολιτικής στο Bard Colle...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media