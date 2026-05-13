Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (13/5)

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
Το κρίσιμο Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα προκριθεί στο Final Four της Euroleague και τα ματς των play-offs της Super League για τις θέσεις 1-4 και 5-8, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη

17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – ΟΦΗ Stoiximan Super League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Άρης Stoiximan Super League

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Κολοσσός Playoff

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Stoiximan Super League

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ολλανδία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IHF

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League

20:00 Novasports Start Εσπανιόλ – ΜπιλμπάοLa Liga

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη

20:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Σεβίλλη La Liga

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπρέσια – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών

22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας Premier League

22:00 Novasports 4HD Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague Playoffs

22:00 Novasports 2HD Λάτσιο – Ίντερ Coppa Italia

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Χαρτς – Φόλκερκ Scottish Premiership

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μάδεργουελ – Σέλτικ Scottish Premiership

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στόκπορτ – Στίβενεϊτζ EFL League One

22:30 Novasports 5HD Χετάφε – Μαγιόρκα La Liga

22:30 Novasports 1HD Αλαβές – Μπαρτσελόνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σαραγόσα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

22:30 Novasports 4HD Χετάφε – Μαγιόρκα La Liga

05:38 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 13/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 13/5/2026.
01:36 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Αποδοκιμασίες στην εμφάνιση του Ισραήλ στον A' ημιτελικό – Σύλληψη διαδηλωτή μέσα στην αρένα του Wiener Stadthalle

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026, ...
00:40 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Η στιγμή που ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου – Δείτε βίντεο

Με μια εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, ο Akylas με το «Ferto» πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τ...
00:13 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Στον μεγάλο τελικό ο Akylas με το «Ferto» – Ποιες άλλες χώρες πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο

Πραγματοποιήθηκε ο Α' Ημιτελικός της φετινής Eurovision, την Τρίτη 12 Μαΐου. Ο Akylas, ο...
