Καιρός: Συννεφιασμένος σήμερα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Οι περιοχές που θα έχουν βροχές

Αλλάζει ο καιρός σήμερα Τετάρτη (13/5) σε πιο φυσιολογικές συνθήκες για την εποχή, καθώς θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός στην Αθήνα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εξασθενούν τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θοδωρής Κολυδάς: Επάνοδος του υδράργυρου σε πιο φυσιολογικά επίπεδα

«Η εξέλιξη των θερμοκρασιών στην Ευρώπη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες. Στα βορειοδυτικά τμήματα της ηπείρου διακρίνονται χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά και τη χθεσινή μας αναφορά στους λεγόμενους «παγερούς Αγίους», μια περίοδο που παραδοσιακά συνδέεται με όψιμες ψυχρές εισβολές στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη», αναφέρει σε ανάρτηση του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

«Στην περιοχή μας, η πρόσκαιρη άνοδος της θερμοκρασίας φαίνεται ότι σταδιακά υποχωρεί. Οι θερμές αέριες μάζες απομακρύνονται, ενώ η κυκλοφορία ευνοεί επάνοδο του υδραργύρου σε πιο φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, κατά τόπους ακόμη και λίγο χαμηλότερα από τις κανονικές τιμές. Δεν πρόκειται για κάτι ακραίο, αλλά για μια επιστροφή σε πιο ήπια και σχετικά δροσερή ανοιξιάτικη εικόνα. Ενδεικτική είναι και η τάση της θερμοκρασίας στην Αθήνα, όπου το ensemble δείχνει μια πτώση το αμέσως επόμενο διάστημα και στη συνέχεια διατήρηση των τιμών κοντά ή λίγο κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Προς το τέλος της περιόδου διαφαίνεται μια ήπια ανάκαμψη, χωρίς όμως να διακρίνεται κάποια αξιόλογη θερμή έξαρση. Με άλλα λόγια, οδηγούμαστε σε μια περισσότερο ήπια και σχετικά δροσερή ανοιξιάτικη εικόνα, χωρίς ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές» προσθέτει.

Η πρόγνωση του καιρού από τον Τάσο Αρνιακό

«Μετά και τη χθεσινή ζέστη από σήμερα ο φιλόδοξος υδράργυρος με τη βοήθεια των βοριάδων υποχωρεί κι ευτυχώς γιατί αν αρχίζαμε από τον Μάιο μήνα σερί 34άρια, χαθήκαμε, καταλαβαίνετε», αναφέρει στην πρόγνωση του ο μετεωρολόγος του ANT1 Τάσος Αρνιακός.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Τετάρτη 13/5/2026

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν στα βόρεια κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κατά τόπους θα πυκνώσουν και στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στην Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί και στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 με 26 και τοπικά στα νότια έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-05-2026

Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ενώ βαθμιαία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στιις περισσότερες περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-05-2026

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, με βελτίωση στις περισσότερες περιοχές το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-05-2026