Βολιβία: Διαδηλώσεις και αποκλεισμοί δρόμων λόγω της οικονομικής κρίσης – Στο 14% ο πληθωρισμός

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Εργαζόμενοι στην εκπαίδευση και μέλη του Βολιβιανού Εργατικού Κέντρου (COB) συμμετέχουν σε πορεία διαμαρτυρίας, απαιτώντας από την κυβέρνηση του Ροντρίγκο Παζ να χορηγήσει αύξηση μισθών, στο κέντρο της Λα Παζ, στις 11 Μαΐου 2026. (Photo by Aizar RALDES / AFP)
Kλιμακώνεται περαιτέρω η κοινωνική ένταση στη Βολιβία, καθώς χθες Τρίτη, σημειώθηκαν δεκάδες νέοι αποκλεισμοί δρόμων και διαδηλώσεις, που εκφράζουν τη δυσαρέσκεια πολλών τομέων της κοινωνίας έναντι της κυβέρνησης με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εργάτες, αγρότες, εκπαιδευτικοί, αυτόχθονες, εργαζόμενοι στις μεταφορές και άλλοι αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας, στην εξουσία από τον Νοέμβριο.

Προβάλλουν σειρά διεκδικήσεων, από αυξήσεις των μισθών ως τη σταθεροποίηση της οικονομίας, περνώντας από την ακύρωση των ιδιωτικοποιήσεων κρατικών επιχειρήσεων.

Η Βολιβία ζει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Ο πληθωρισμός έφτασε τον Απρίλιο στο 14% σε ετήσια βάση.

Στο κέντρο της Λας Πας, της έδρας της κυβέρνησης, εκπαιδευτικοί και εργάτες κατέλαβαν δρόμους για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

«Οι μισθοί δεν φτάνουν πλέον για τίποτα, διότι το κόστος ζωής έχει εκραγεί», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κλαούδια Λόπες, 43 ετών, εκπαιδευτικός σε σχολείο στην περιφέρεια της βολιβιανής πρωτεύουσας.

Χθες η αστυνομία ανακοίνωσε πως έχουν στηθεί 67 μπλόκα στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Οδηγοί φορτηγών άρχισαν να αποκλείουν δρόμους πριν από μέρες κι έχουν αρχίσει να ενώνονται μαζί τους εκπαιδευτικοί και αγρότες.

Στις αγορές της πρωτεύουσας, οι τιμές βασικών διατροφικών προϊόντων, όπως του κρέατος κοτόπουλου και των λαχανικών, αυξάνονται θεαματικά εξαιτίας των ελλείψεων που προκαλούν οι αποκλεισμοί δρόμων, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου.

«Είναι αυτοί που αποκλείουν (σ.σ. δρόμους) που προκαλούν την άνοδο των τιμών (…) την ανεργία (…) εμποδίζουν (…) τις παραδόσεις βενζίνης και ντίζελ», είπε ο πρόεδρος Πας σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Οργανώσεις που πρόσκεινται στον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο Έβο Μοράλες (2006-2019), φυγόδικο για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, άρχισαν χθες Τρίτη πορεία περίπου 180 χιλιομέτρων από την Ορούρο (νότια) στην πρωτεύουσα Λα Πας, με σκοπό να απαιτήσουν την παραίτηση του νυν προέδρου

Πηγές; ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

