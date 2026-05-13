Ιταλία-Μιλάνο: Βρετανός τουρίστας σε καραντίνα εξαιτίας επαφής με γυναίκα που πέθανε από χανταϊό

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

hantavirus
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε χθες Τρίτη 12/5 το βράδυ στο νοσοκομείο Σάκκο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για σαράντα ημέρες, καθώς είχε επαφή, σε αεροσκάφος με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ, με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από τον χανταϊό.

Οι ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το υπουργείο Υγείας της Βρετανίας.

Στο μεταξύ στην Μεσσίνα (Σικελία), Αργεντινή τουρίστρια με πνευμονία υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις για να εξακριβωθεί αν είναι φορέας στελέχους του χανταϊού.

Είχε φτάσει αεροπορικώς στην Ιταλία πριν από δέκα ημέρες από περιοχή της Αργεντινής όπου ο ιός θεωρείται ενδημικός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μια μαϊμού κρύφτηκε ανάμεσα σε καμηλοπαρδάλεις – Μόνο αν έχετε μάτια νυχτερίδας θα τη βρείτε σε 9 δεύτερα

Το αγαπημένο λαχανικό των Kappa που μπορεί να ενισχύσει τη λίμπιντο και να κάνει την επιδερμίδα λαμπερή

Με κινητοποιήσεις διαρκείας προειδοποιεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ για συμβασιούχους των δήμων και «διάταξη Βορίδη»

Προσοχή σε παραπλανητικά SMS που κάνουν χρήση της ονομασίας του ΟΑΣΑ

Τέσσερις τεχνολογικές καινοτομίες στον κλάδο της φιλοξενίας – Πώς πρωταγωνιστεί η AI;

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
05:55 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Η Κίνα καλεί το Πακιστάν να «εντατικοποιήσει» τη μεσολάβησή του για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι παρότρυνε το Πακιστάν να «εντατικοποιήσει» τις προσπάθ...
23:12 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

New York Times: Γιατί ο Πέδρο Σάντσεθ είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τραμπ – Έχει ανοιχτά αμφισβητήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο και… κερδίζει

Σε ανάλυσή του στους New York Times, ο Ομάρ Γ. Ενκαρνασιόν, καθηγητής Πολιτικής στο Bard Colle...
22:48 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Ζελένσκι: Ουκρανικά drones έπληξαν εγκατάσταση φυσικού αερίου στη ρωσική περιφέρεια Όρενμπουργκ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ουκρανικά drones έπληξαν εγκατάσταση της ρωσικής βιομηχα...
22:27 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Τραμπ: «Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών» – Συμβουλεύει τον Στάρμερ να «ανοίξει» την παραγωγή πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε ξανά τον πόλεμο με το Ιράν λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ε...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media