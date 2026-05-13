Σαν σήμερα 13 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Χούμους
Γεγονότα
- 1821: Η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου (οπλαρχηγοί: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Δημήτρης Πλαπούτας κ.ά.).
- 1890: Ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.
- 1909: Δίδεται η εκκίνηση του 1ου Γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας.
- 1912: Ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου «Φάρμαν».
- 1917: Το επονομαζόμενο «Θαύμα της Φατίμα», αναφέρει ότι η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε, η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της καθολικής εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας συρρέουν χιλιάδες πιστών απ’ όλο τον κόσμο.
- 1950: Ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Alfa Romeo 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Γκραν Πρι στο Σίλβερστοουν για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χλμ.
- 1958: Κρίση της 13ης Μαΐου: Μία ομάδα Γάλλων στρατιωτικών ηγείται πραξικοπήματος στο Αλγέρι με αίτημα τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με επικεφαλής τον Σαρλ ντε Γκωλ για να υπερασπιστεί τον γαλλικό έλεγχο της Αλγερίας.
- 1981: Πραγματοποιείται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.
- 1995: Σεισμός 6,6 βαθμών Ρίχτερ χτυπά την Κοζάνη και τα Γρεβενά.
Γεννήσεις
- 1785: Γεώργιος Σαχτούρης, υδραίος ναυμάχος του ’21. (Θαν. 30/1/1841)
- 1883: Γεώργιος Παπανικολάου, Έλληνας γιατρός και ερευνητής, εφευρέτης του γνωστού Τεστ Παπ. (Θαν. 19/2/1962)
- 1935: Φώτης Μεταξόπουλος, Έλληνας χορευτής και χορογράφος
- 1939: Χάρβεϊ Καϊτέλ, Αμερικανός ηθοποιός. Πρωταγωνίστησε, μεταξύ άλλων, στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το Βλέμμα του Οδυσσέα».
- 1961: Ντένις Ρόντμαν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής και ηθοποιός.
- 1969: Νίκος Αλιάγας, Έλληνας τηλεπαρουσιαστής.
Θάνατοι
- 1982: Δέσποινα Αχλαδιώτη, έμεινε στην ιστορία ως η Κυρά της Ρω, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρω, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. (Γεν. 1890)
- 1988: Τσετ Μπέικερ, Αμερικανός τρομπετίστας της τζαζ. (Γεν. 23/12/1929)
- 1999: Φρόσω Κοκκόλα, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια.
- 2013: Νίκη Τριανταφυλλίδη, Ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 1942)