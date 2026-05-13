Σαν σήμερα 13 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Χούμους

Γεγονότα

1821 : Η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου (οπλαρχηγοί: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Δημήτρης Πλαπούτας κ.ά.).

: Η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου (οπλαρχηγοί: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Δημήτρης Πλαπούτας κ.ά.). 1890 : Ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.

: Ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. 1909 : Δίδεται η εκκίνηση του 1ου Γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας.

: Δίδεται η εκκίνηση του 1ου Γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. 1912 : Ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου «Φάρμαν».

: Ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου «Φάρμαν». 1917 : Το επονομαζόμενο «Θαύμα της Φατίμα», αναφέρει ότι η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε, η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της καθολικής εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας συρρέουν χιλιάδες πιστών απ’ όλο τον κόσμο.

: Το επονομαζόμενο «Θαύμα της Φατίμα», αναφέρει ότι η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε, η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της καθολικής εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας συρρέουν χιλιάδες πιστών απ’ όλο τον κόσμο. 1950 : Ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Alfa Romeo 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Γκραν Πρι στο Σίλβερστοουν για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χλμ.

: Ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Alfa Romeo 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Γκραν Πρι στο Σίλβερστοουν για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χλμ. 1958 : Κρίση της 13ης Μαΐου: Μία ομάδα Γάλλων στρατιωτικών ηγείται πραξικοπήματος στο Αλγέρι με αίτημα τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με επικεφαλής τον Σαρλ ντε Γκωλ για να υπερασπιστεί τον γαλλικό έλεγχο της Αλγερίας.

: Κρίση της 13ης Μαΐου: Μία ομάδα Γάλλων στρατιωτικών ηγείται πραξικοπήματος στο Αλγέρι με αίτημα τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με επικεφαλής τον Σαρλ ντε Γκωλ για να υπερασπιστεί τον γαλλικό έλεγχο της Αλγερίας. 1981 : Πραγματοποιείται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

: Πραγματοποιείται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. 1995: Σεισμός 6,6 βαθμών Ρίχτερ χτυπά την Κοζάνη και τα Γρεβενά.

Γεννήσεις

1785 : Γεώργιος Σαχτούρης, υδραίος ναυμάχος του ’21. (Θαν. 30/1/1841)

: Γεώργιος Σαχτούρης, υδραίος ναυμάχος του ’21. (Θαν. 30/1/1841) 1883 : Γεώργιος Παπανικολάου, Έλληνας γιατρός και ερευνητής, εφευρέτης του γνωστού Τεστ Παπ. (Θαν. 19/2/1962)

: Γεώργιος Παπανικολάου, Έλληνας γιατρός και ερευνητής, εφευρέτης του γνωστού Τεστ Παπ. (Θαν. 19/2/1962) 1935 : Φώτης Μεταξόπουλος, Έλληνας χορευτής και χορογράφος

: Φώτης Μεταξόπουλος, Έλληνας χορευτής και χορογράφος 1939 : Χάρβεϊ Καϊτέλ, Αμερικανός ηθοποιός. Πρωταγωνίστησε, μεταξύ άλλων, στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το Βλέμμα του Οδυσσέα».

: Χάρβεϊ Καϊτέλ, Αμερικανός ηθοποιός. Πρωταγωνίστησε, μεταξύ άλλων, στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το Βλέμμα του Οδυσσέα». 1961 : Ντένις Ρόντμαν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής και ηθοποιός.

: Ντένις Ρόντμαν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής και ηθοποιός. 1969: Νίκος Αλιάγας, Έλληνας τηλεπαρουσιαστής.

Θάνατοι