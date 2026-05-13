Φωτιά σε δώμα στον Λυκαβηττό: Τραυματίστηκε ελαφρά ο ένοικος

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 12/5 στον Λυκαβηττό, όταν ξέσπασε φωτιά σε δώμα πολυκατοικίας επί της οδού Αρματολών και Κλεφτών.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 12 πυροσβέστες και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής πραγματοποιώντας επιχείρηση κατάσβεσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν άμεσα στο δώμα του πέμπτου ορόφου και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοικος τραυματίστηκε ελαφρά στα άκρα όταν πήδηξε σε διπλανό χώρο για να διαφύγει.

Κατά τη διαφυγή του τραυματίστηκε στα άκρα, δίχως η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.

