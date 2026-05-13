ΙΧ «βούτηξε» στον Ισθμό της Κορίνθου – Ανασύρθηκε χωρίς οδηγό – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 12/5 στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου, όταν ένα Ι.Χ αυτοκίνητο εντοπίστηκε, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, μέσα στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το korinthostv.gr, πολίτης παρατήρησε αρχικά την οροφή του οχήματος να εξέχει από το νερό, ενώ το αυτοκίνητο φέρεται να μετακινούνταν μέσα στο κανάλι εξαιτίας των θαλάσσιων ρευμάτων.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και ιδιώτης δύτης προκειμένου να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας. Κατά τις πρώτες έρευνες από τον δύτη, δεν εντοπίστηκε ο οδηγός ή άλλο άτομο εντός του οχήματος, με τις έρευνες να συνεχίζονται τόσο στη θαλάσσια περιοχή όσο και περιμετρικά του σημείου.

Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βρέθηκε μέσα στο κανάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός κατάφερε να βγει από το όχημα και είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να έχει αναφερθεί τραυματισμός, χωρίς ωστόσο να ενημερώσει το Λιμενικό.

Πηγή: korinthostv.gr