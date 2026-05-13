Eurovision 2026: Η στιγμή που ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου – Δείτε βίντεο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

akylas - Eurovision1
Με μια εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, ο Akylas με το «Ferto» πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 16 Μαΐου.

Ο Akylas ήταν τρομερός στη σκηνή του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού. Ο φετινός εκπρόσωπος της χώρας μας είχε τον «αέρα του νικητή», και κατάφερε για τα λεπτά που ερμήνευσε το «Ferto» να «παγώσει» τον χρόνο και κάνει τον τηλεθεατή να κολλήσει τα μάτια του στην οθόνη.

Το οπτικό υπερθέαμα που ετοίμασε ο Φωκάς Ευαγγελινός απογείωσε το κομμάτι με το οποίο φέτος η Ελλάδα έχει «τρελάνει» το κοινό της Eurovision, με την χώρα μας να έχει μία άρτια παρουσία στη σκηνή του Wiener Stadthalle.

Δείτε την στιγμή της ανακοίνωσης ότι η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό

00:13 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Στον μεγάλο τελικό ο Akylas με το «Ferto» – Ποιες άλλες χώρες πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο

Πραγματοποιήθηκε ο Α’ Ημιτελικός της φετινής Eurovision, την Τρίτη 12 Μαΐου. Ο Akylas, ο...
23:07 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Η συγκινητική αναφορά της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη στη Μαρινέλλα

Τον Απρίλιο του 1974, η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά στη Eurovision. Στην «παρθενική» εμφά...
22:36 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Εντυπωσίασε ο Akylas με το «Ferto» στον Α’ Ημιτελικό

Ο Akylas είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη, στον φετινό διαγωνισμό της Eur...
22:00 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

LIVE ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 – Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία – Δείτε όλες τις εμφανίσεις, αποθεώθηκε ο Akylas με το «Ferto»

Ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό μέρος του Α’ ημιτελικού της Eurovision και πλέον το ενδιαφέρον στ...
