Eurovision 2026: Η στιγμή που ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου – Δείτε βίντεο

Με μια εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, ο Akylas με το «Ferto» πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 16 Μαΐου.

Ο Akylas ήταν τρομερός στη σκηνή του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού. Ο φετινός εκπρόσωπος της χώρας μας είχε τον «αέρα του νικητή», και κατάφερε για τα λεπτά που ερμήνευσε το «Ferto» να «παγώσει» τον χρόνο και κάνει τον τηλεθεατή να κολλήσει τα μάτια του στην οθόνη.

Το οπτικό υπερθέαμα που ετοίμασε ο Φωκάς Ευαγγελινός απογείωσε το κομμάτι με το οποίο φέτος η Ελλάδα έχει «τρελάνει» το κοινό της Eurovision, με την χώρα μας να έχει μία άρτια παρουσία στη σκηνή του Wiener Stadthalle.

Δείτε την στιγμή της ανακοίνωσης ότι η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό