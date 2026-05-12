Eurovision 2026: Εντυπωσίασε ο Akylas με το «Ferto» στον Α' Ημιτελικό

Ελένη Φλισκουνάκη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Credits: EBU / Alma-Bengtsson
Ο Akylas είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη, στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ανέβηκε στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού, το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, και μάγεψε το κοινό, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά το γιατί η Ελλάδα το 2026, είναι τρομερά κοντά στο να κατακτήσει την πρώτη θέση στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας εμφανίστηκε τέταρτος στον σημερινό Ημιτελικό, και το θέαμα που παρουσίασε σε συνεργασία με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, ήταν συγκλονιστικό. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η καλλιτεχνική «μαγεία» που είδαμε στις οθόνες μας, έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Ο Akylas ήταν ανατριχιαστικά καλός. Το άγχος που ενδεχομένως να είχε, δεν φάνηκε ούτε στο ελάχιστο. Με την ενέργειά του και το χαμόγελό του, έκανε τον τηλεθεατή να νιώθει σαν να έβγαινε από την οθόνη, να τον έπιανε από το χέρι, και να τον έβαζε και εκείνον στον «μαγικό κόσμο» του.

Ο τρόπος με τον οποίο ο Φωκάς Ευαγγελινός ένωσε την τεχνολογία με την πραγματικότητα ήταν εξαιρετικός και απογείωσε το «Ferto», το οποίο είναι ξεκάθαρα ένα από τα πιο «εθιστικά» τραγούδια που έχει στείλει η χώρας μας στη Eurovision.

Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή που ο Akylas «έπαιξε» λύρα στη σκηνή του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε, μας «ταξίδεψε» στο 2005, όταν η Έλενα Παπαρίζου έκανε το «Παλάτι των Σπορ» να «σειστεί», «παίζοντας» και εκείνη λύρα.

Φυσικά, άκρως συγκινητικό ήταν και το σημείο στο οποίο ο καλλιτέχνης απευθύνεται στη διάρκεια του τραγουδιού του στη μητέρα του. Ξαφνικά, ο πολύχρωμος «κόσμος» που δημιούργησε ο Φωκάς Ευαγγελινός «έσβησε», και στην οθόνη οι στίχοι που εκείνη την ώρα τραγουδούσε ο Akylas μεταφράζονταν στα αγγλικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν όλοι το βαθύ νόημα του «Ferto».

