Ηράκλειο: Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές του 21χρονου Νικήτα πριν από τη δολοφονία του

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΚΡΗΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ένα νέο βίντεο από τις τελευταίες στιγμές του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου πριν από τη δολοφονία του, έρχεται στη δημοσιότητα. Στο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Live News του MEGA, ο Νικήτας βρίσκεται σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Κρήτη.

Ο 21χρονος είχε πάει στο κουρείο, καθώς εκείνη την ημέρα είχε πάρει ρεπό από τη δουλειά του. Πριν από το κουρείο πήγε στο συνεργείο ενός φίλου του.

Στο βίντεο τον βλέπουμε το πρωί της ημέρας που δολοφονήθηκε σε καθημερινές στιγμές. Μιλώντας στην εκπομπή η μητέρα του 21χρονου Νικήτα σημείωσε: «Ξέρω άτομα που έχουν δει, δεν έχουν μιλήσει και θα τους παρακαλούσα να μιλήσουν».

Στις 9.42 το πρωί της περασμένης Τρίτης, λίγες ώρες πριν πέσει νεκρός από τις σφαίρες του δράστη, ο 21χρονος έμπαινε σε συνεργείο αυτοκινήτων φίλου του. Ήταν χαλαρός και ευδιάθετος. Μάλιστα, χόρευε κάποια στιγμή στους ρυθμούς της μουσικής που ακουγόταν. Στο συνεργείο παρέμεινε σχεδόν δύο ώρες, μιλώντας με τον φίλο του.

Μετά πήγε στο κουρείο και όταν τελείωσε, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του. Στα πλάνα απεικονίζεται να μπαίνει στο ΙΧ του και λίγο μετά να φεύγει με το κόκκινο αυτοκίνητό του.

Ο 54χρονος εμβόλισε το αυτοκίνητο του Νικήτα και τον πυροβόλησε έξι φορές από απόσταση αναπνοής.

Η παράκληση της μητέρας του Νικήτα

«Είμαι πολύ απογοητευμένη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που συμπαραστάθηκε στην οικογένειά μου, που αγαπάει το παιδί μου και από την Κρήτη και εκτός περιοχής», λέει η μητέρα του και κάνει έκκληση:

«Εάν κάποιος είδε το τροχαίο και θέλει να βοηθήσει να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μου να μην φοβηθεί και να μιλήσει στην αστυνομία».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες που ξενυχτάνε δουλεύοντας είναι 50% πιο πιθανό να νοσήσουν από αυτήν την ασθένεια

ΠΟΥ για χανταϊό: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ευρείας επιδημίας- Σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές

Στουρνάρας: Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή – «Όχι» σε οριζόντια μέτρα ή παρατεταμένης διάρκειας

Χρηματιστήριο: Πτώση 1,26%, στα 288,85 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Το κρυφό άγχος που βλάπτει τη μνήμη των ηλικιωμένων, σύμφωνα με νέα μελέτη

Τα 4 καλύτερα iPad του 2026 και ποιο να διαλέξετε
περισσότερα
20:21 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Οι στιγμές αγωνίας στο Αστυνομικό Τμήμα μόλις έλαβαν σήμα για την πτώση των δύο 17χρονων – «Είναι μικρά κορίτσια»

“Παγωμένη” είναι η κοινή γνώμη από την είδηση της πτώσης δύο κοριτσιών, μόλις 17 ε...
19:06 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Κουκουλοφόροι εισέβαλαν με βαριοπούλες, δύο τραυματίες φοιτητές

Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 12/5 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λίγες ώρες...
18:57 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: «Δεν έχω ξαναδεί παιδί σε τέτοια κατάσταση» – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις των γιατρών

Οι καταθέσεις των γιατρών στη δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου στο Ηράκλειο προκάλεσαν σ...
18:25 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Αιτωλοακαρνανία: Τον συνέλαβαν επειδή απειλούσε την πρώην σύντροφό του και αποκαλύφθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, από αστυνομικούς του Αστυνο...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media