Ηράκλειο: Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές του 21χρονου Νικήτα πριν από τη δολοφονία του

Ένα νέο βίντεο από τις τελευταίες στιγμές του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου πριν από τη δολοφονία του, έρχεται στη δημοσιότητα. Στο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Live News του MEGA, ο Νικήτας βρίσκεται σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Κρήτη.

Ο 21χρονος είχε πάει στο κουρείο, καθώς εκείνη την ημέρα είχε πάρει ρεπό από τη δουλειά του. Πριν από το κουρείο πήγε στο συνεργείο ενός φίλου του.

Στο βίντεο τον βλέπουμε το πρωί της ημέρας που δολοφονήθηκε σε καθημερινές στιγμές. Μιλώντας στην εκπομπή η μητέρα του 21χρονου Νικήτα σημείωσε: «Ξέρω άτομα που έχουν δει, δεν έχουν μιλήσει και θα τους παρακαλούσα να μιλήσουν».

Στις 9.42 το πρωί της περασμένης Τρίτης, λίγες ώρες πριν πέσει νεκρός από τις σφαίρες του δράστη, ο 21χρονος έμπαινε σε συνεργείο αυτοκινήτων φίλου του. Ήταν χαλαρός και ευδιάθετος. Μάλιστα, χόρευε κάποια στιγμή στους ρυθμούς της μουσικής που ακουγόταν. Στο συνεργείο παρέμεινε σχεδόν δύο ώρες, μιλώντας με τον φίλο του.

Μετά πήγε στο κουρείο και όταν τελείωσε, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του. Στα πλάνα απεικονίζεται να μπαίνει στο ΙΧ του και λίγο μετά να φεύγει με το κόκκινο αυτοκίνητό του.

Ο 54χρονος εμβόλισε το αυτοκίνητο του Νικήτα και τον πυροβόλησε έξι φορές από απόσταση αναπνοής.

Η παράκληση της μητέρας του Νικήτα

«Είμαι πολύ απογοητευμένη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που συμπαραστάθηκε στην οικογένειά μου, που αγαπάει το παιδί μου και από την Κρήτη και εκτός περιοχής», λέει η μητέρα του και κάνει έκκληση:

«Εάν κάποιος είδε το τροχαίο και θέλει να βοηθήσει να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μου να μην φοβηθεί και να μιλήσει στην αστυνομία».