Βρετανία: Καταρρέει η στήριξη στον Στάρμερ, 4 υπουργοί παραιτήθηκαν – «Δεν είναι ώρα για μάχη διαδοχής» λένε οι υποστηρικτές του

Νέο κύμα πολιτικής κρίσης πλήττει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, καθώς τέσσερις υπουργοί παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση ζητώντας ανοιχτά την αποχώρησή του από την ηγεσία των Εργατικών.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με καταμέτρηση του Sky News, 85 βουλευτές των Εργατικών έχουν πλέον ταχθεί δημόσια υπέρ της παραίτησής του μετά τη βαριά ήττα του κόμματος στις τοπικές εκλογές.

This morning I sent my letter of resignation to the Prime Minister. I urge the Prime Minister to do the right thing for the country and the Party and set a timetable for an orderly transition. pic.twitter.com/u5UArjv7uR — Miatta Fahnbulleh (@Miatsf) May 12, 2026

Η πρώτη υπουργός που παραιτήθηκε ζητώντας αποχώρηση Στάρμερ

Η Μιάτα Φανμπουλέχ, υπουργός αρμόδια για θέματα πίστης και κοινοτήτων, έγινε η πρώτη κυβερνητική υπουργός που παραιτήθηκε καλώντας ευθέως τον Στάρμερ να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία.

Στην επιστολή παραίτησής της ανέφερε ότι, παρά τα όσα έχει πετύχει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση, «δεν έδρασε με το όραμα, την ταχύτητα και τη φιλοδοξία που απαιτεί η εντολή για αλλαγή».

«Η χώρα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις και οι πολίτες ζητούν το μέγεθος αλλαγής που απαιτείται», έγραψε.

«Το κοινό δεν πιστεύει ότι μπορείτε να ηγηθείτε αυτής της αλλαγής και ούτε εγώ το πιστεύω».

Η ίδια κάλεσε τον Στάρμερ «να πράξει το σωστό για τη χώρα και το κόμμα» και να ορίσει χρονοδιάγραμμα ομαλής μετάβασης σε νέα ηγεσία.

Παραιτήθηκε και η Τζες Φίλιπς

Την παραίτησή της υπέβαλε και η κοινοβουλευτική υφυπουργός αρμόδια για τα θύματα και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, Τζες Φίλιπς.

Στην επιστολή της προς τον πρωθυπουργό ανέφερε ότι θεωρεί τον Στάρμερ «καλό άνθρωπο», όμως αυτό «δεν αρκεί».

«Η επιθυμία να αποφεύγονται οι συγκρούσεις σημαίνει ότι σπάνια δίνουμε πραγματικές πολιτικές μάχες, με αποτέλεσμα η πρόοδος να καθυστερεί», σημείωσε.

Η Φίλιπς τόνισε ότι οι κυβερνήσεις των Εργατικών είναι σπάνιες και ιστορικά έχουν φέρει μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, όμως πρόσθεσε πως «δεν βλέπει την αλλαγή που η ίδια και η χώρα περίμεναν».

«Δεν μπορώ να συνεχίσω να υπηρετώ ως υπουργός υπό την παρούσα ηγεσία», κατέληξε.

Παραιτήθηκε και η αρμόδια για τα θύματα Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς

Η Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, η οποία είναι επίσης κοινοβουλευτική υφυπουργός αρμόδια για τα θύματα και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, έγινε το τρίτο μέλος της κυβέρνησης που αποχώρησε.

Στην επιστολή της προς τον Στάρμερ έγραψε:

«Η χώρα μίλησε και πρέπει να ακούσουμε».

Η ίδια υποστήριξε ότι η Βρετανία χρειάζεται πλέον «τολμηρή και ριζική δράση» και κάλεσε τον πρωθυπουργό να ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης «προς το συμφέρον της χώρας».



Τέταρτη παραίτηση από την κυβέρνηση

Λίγο αργότερα ακολούθησε και η παραίτηση του υφυπουργού Υγείας Ζουμπίρ Άχμεντ, συμμάχου του υπουργού Υγείας και πιθανού διαδόχου του Στάρμερ, Γουές Στρίτινγκ.

Ο βουλευτής της Γλασκώβης ανέφερε στην επιστολή παραίτησής του ότι «το κοινό σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον ανεπανόρθωτα χάσει την εμπιστοσύνη του» στον Στάρμερ.

Όπως είπε, αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στις πρόσφατες εκλογές στη Σκωτία, όπου –όπως υποστήριξε– πολλοί ψηφοφόροι ανέφεραν προσωπικά το όνομα του πρωθυπουργού ως λόγο απομάκρυνσης από τους Εργατικούς.

«Η συνέχιση της παραμονής σας στην εξουσία είναι πλέον εντελώς μη βιώσιμη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αυξάνονται οι βουλευτές που ζητούν την αποχώρησή του

Σύμφωνα με το Sky News, οι βουλευτές των Εργατικών που ζητούν δημόσια την παραίτηση του Στάρμερ έφτασαν πλέον τους 85.

Ανάμεσά τους βρίσκονται πλέον και οι Γκρέιμ Ντάουνι και Τζος Φέντον-Γκλιν, οι οποίοι ζήτησαν επίσης αλλαγή ηγεσίας.

Η κρίση στους Εργατικούς κλιμακώνεται μετά τις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας, όπου το κόμμα έχασε περισσότερες από 1.400 έδρες και υπέστη σημαντική πτώση απέναντι στο Reform UK και τους Πράσινους.

Πάνω από 100 βουλευτές στηρίζουν τον Στάρμερ: «Δεν είναι ώρα για μάχη διαδοχής»

Την ώρα που αυξάνονται οι φωνές υπέρ της αποχώρησης του Κιρ Στάρμερ, περισσότεροι από 100 βουλευτές των Εργατικών υπέγραψαν επιστολή στήριξης προς τον Βρετανό πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι «δεν είναι ώρα για μάχη διαδοχής».

Σύμφωνα με τον Guardian, 103 βουλευτές και κοινοβουλευτικοί βοηθοί (PPSs) υπέγραψαν το κείμενο, το οποίο οργανώθηκε από ομάδα βουλευτών των πίσω εδράνων, πολλοί εκ των οποίων εξελέγησαν το 2024.

Οι υποστηρικτές του Στάρμερ φαίνεται πλέον να υπερτερούν αριθμητικά όσων ζητούν την αποχώρησή του, έστω και οριακά. Σύμφωνα με καταμέτρηση του LabourList, 88 βουλευτές των Εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της παραίτησής του.

Στην επιστολή αναφέρεται:

«Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα καταστροφικά δύσκολο εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό δείχνει ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολο έργο για να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων».

Οι βουλευτές υπογραμμίζουν επίσης ότι:

«Αυτή η προσπάθεια πρέπει να ξεκινήσει σήμερα, με όλους μας να εργαζόμαστε μαζί για να προσφέρουμε την αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Δεν είναι ώρα για εσωκομματική μάχη ηγεσίας».