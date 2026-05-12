Βρετανία: Drones, μαχητικά και πολεμικό πλοίο στέλνει το Λονδίνο για την προστασία των Στενών του Ορμούζ

Η Βρετανία θα συνεισφέρει drones, μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικό πλοίο στη διεθνή αποστολή για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας Τζον Χίλι.

Η ανακοίνωση έγινε μετά από συνάντηση 40 υπουργών Άμυνας, την οποία συμπροήδρευσε ο Χίλι, με στόχο τη συγκέντρωση στήριξης για τη βρετανικής ηγεσίας αποστολή προστασίας της ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, η οποία βρίσκεται υπό ιρανικό αποκλεισμό.

HMS Dragon και Typhoon στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, το Λονδίνο θα αναπτύξει αυτόνομα συστήματα εξουδετέρωσης ναρκών, προηγμένα συστήματα αντιμετώπισης drones, μαχητικά Typhoon και το πολεμικό πλοίο HMS Dragon.

Όπως αναφέρεται, τα μέσα αυτά θα συμμετάσχουν «σε μελλοντική αμυντική αποστολή για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

Το υπουργείο διευκρίνισε επίσης ότι το HMS Dragon βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή, ώστε το αντιαεροπορικό πολεμικό πλοίο να είναι έτοιμο για πιθανές επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Αμυντική αποστολή» λέει το Λονδίνο

Ο Τζον Χίλι επέμεινε ότι η αποστολή θα έχει «αμυντικό χαρακτήρα», υποστηρίζοντας ότι η Βρετανία διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια προστασίας των Στενών του Ορμούζ, αναφέρει το Sky News.

«Πρόκειται για ισχυρές και ξεκάθαρες δεσμεύσεις – δεσμεύσεις για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης της εμπορικής ναυτιλίας και για τη μείωση των επιπτώσεων της σύγκρουσης στους πολίτες στο εσωτερικό της χώρας», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας.