Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 45χρονος καταζητούμενος για βιασμό ανήλικης – Του είχαν επιβληθεί ισόβια

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Ένας 45χρονος αλλοδαπός συνελήφθη καθώς εις βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση και μάλιστα με ποινή ισόβιας κάθειρξης για βιασμό ανήλικης. Η σύλληψή του έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου, στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 45χρονος είχε καταδικαστεί για υπόθεση βιασμού ανήλικης που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2023 στην περιοχή της Ομόνοιας. Είχε απειλήσει το θύμα με χαρτοκόπτη, ενώ είχε βιντεοσκοπήσει την πράξη του.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

