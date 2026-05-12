Ιωάννα Τούνη: Την φώναξαν «ψωνάρα» στον δρόμο – Η αποκάλυψη της influencer

Το περιστατικό που έζησε το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου, ενώ πήγαινε τον γιο της στο σχολείο, περιέγραψε η Ιωάννα Τούνη μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της στο TikTok. Η influencer και επιχειρηματίας, αποκάλυψε ότι μία άγνωστη γυναίκα την αποκάλεσε «ψωνάρα», αναφέροντας τον λόγο και παράλληλα εκφράζοντας τις σκέψεις της γύρω από αυτό που έγινε.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα Τούνη είπε ότι: «Να σου πω ότι σήμερα είμαι έξαλλη. Πηγαίνω στο σχολείο τον Παρούλη το πρωί, και στον δρόμο πηγαίνει εκείνος μπροστά με το πατίνι, και εγώ από πίσω τρέξιμο, ξέρεις τώρα, τα κλασσικά. Στα πέντε μέτρα μπροστά, τον σταματάει μία κυρία τον Παρούλη. Τον χαιρετάει “γεια σου Παρούλη, πού είναι η μαμά σου;” και αυτά, με βλέπει εμένα, της γνέφω, και βάζει το χέρι της και πάει να τον χαϊδέψει».

«Τραβιέται εννοείται ο Πάρης προς τα πίσω, δεν θέλει να τον χαϊδέψει, στο πρόσωπο κιόλας. Συνεχίζει και του μιλάει, ο Πάρης δεν της δίνει σημασία, και φτάνω και εγώ σε εκείνη τη φάση ακριβώς δίπλα της, της λέω “γεια σας”. Μου λέει “καλέ δεν μου μιλάει, γιατί δεν μου μιλάει;”. Της απάντησα ότι δεν της μιλάει γιατί δεν την ξέρει και σίγουρα δεν του αρέσει να τον πιάνουν στο πρόσωπο.

Προχωράει ο Πάρης μπροστά με το πατίνι, γνέφω και εγώ, προχωράω πίσω να κυνηγήσω τον Πάρη, και γυρνάει μία κυρία, με κοιτάει, και φωνάζει “Ψωνάρα!” στον δρόμο», περιέγραψε αμέσως μετά.

«Είναι άνθρωπος, δεν είναι ένα κουτάβι»

Επιπλέον, η influencer και επιχειρηματίας ανέφερε ότι: «Πραγματικά τώρα, κάθομαι και σκέφτομαι, ότι κάπου μπερδεύεται πολύς κόσμος. Το ότι μπορεί να ξέρεις εμένα από τα social, και να ξέρεις ποιο είναι το παιδί μου, δεν σου δίνει το δικαίωμα να τον πιάνεις για αρχή. Είναι άνθρωπος, δεν είναι ένα κουτάβι. Δεν σου δίνει κανείς το δικαίωμα να πιάσεις έναν άγνωστο άνθρωπο στον δρόμο και να του τσιμπήσεις τα μάγουλα ή να τον χαϊδέψεις».

«Πόσω μάλλον δεν σου δίνει το δικαίωμα να μιλήσεις κατ’ αυτόν τον τρόπο στη μαμά του, που πρακτικά εκείνη τη στιγμή απλά προστατεύει το παιδί της. Και παράλληλα ενημερώνει το παιδί της, γιατί ακούει δεν είναι χαζό, ότι δεν είσαι υποχρεωμένος Παρούλη μου ούτε να μιλάς σε αγνώστους στον δρόμο, ούτε να τους επιτρέπεις να σε τσιμπάνε, να σε χαϊδεύουν, να σου κάνουν οτιδήποτε άλλο, και πολύ ορθά πράττει το παιδί.

Δηλαδή με τους φίλους μου θα είναι αλλιώς, με τους συγγενείς θα είναι αλλιώς, με τους αγνώστους φυσικά θα είναι αλλιώς. Αυτό είναι το σωστό και το υγιές. Τώρα αν αυτό κάνει εμένα ψωνάρα και τον Πάρη αντικοινωνικό, δεν ξέρω», συνέχισε.