Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο στον οικισμό “Αγία Σοφία” – Τρεις τραυματίες

Σοβαρό επεισόδιο με τραυματίες από σκάγια σημειώθηκε σε οικισμό στη Θεσσαλονίκη στον δήμο Δέλτα. Όλα έγιναν στις 17.30 της Τρίτης στον οικισμό Ρομά “Αγία Σοφία”, όπου υπήρξε συμπλοκή. Φαίνεται πως ξεκίνησε καβγάς ανάμεσα σε δύο οικογένειες.

Στη συνέχεια, ένας άνδρας πυροβόλησε κατά των μελών της άλλης οικογένειας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν από τα σκάγια τρεις άνδρες.

Συγγενικά πρόσωπα μετέφεραν τους τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Διαβατών, το προσωπικό του οποίου ενημέρωσε την αστυνομία.

Στη συνέχεια οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται σε σοβαρότερη κατάσταση.

Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη.

