«Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση»: Η αληθινή ιστορία που συγκλονίζει στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά

Νάντια Ρηγάτου

Lifestyle

fonias_giounanli_1094
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μια συγκλονιστική ιστορία γυναικοκτονίας, που σημάδεψε τη μεταπολεμική Ελλάδα, ζωντανεύει φέτος στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά μέσα από το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση» σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη.

Το έργο βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν τον Αύγουστο του 1960 σε ένα χωριό της Ηλείας με τον Μιχάλη Σαράντη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, αφού σκότωσε τη γυναίκα του επειδή είχε εξωσυζυγική σχέση, αθωώθηκε ομόφωνα από το Μικτό Κακουργιοδικείο Πατρών αφού κρίθηκε ότι «ενήργησε εν βρασμώ ψυχικής ορμής, εν συγχύσει».

Στη δίκη κατέθεσε υπέρ του σχεδόν όλο το χωριό. Η τοπική κοινωνία, όχι μόνο δεν τον αποδοκίμασε, αλλά τον υποδέχθηκε ως ήρωα που «αποκατέστησε την τιμή του».

Ο Βασίλης Κατσικονούρης, έλκοντας και καταγωγή από την περιοχή όπου εξελίχθηκαν αυτά τα γεγονότα, τα αξιοποιεί ως βάση στο νέο του θεατρικό έργο «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση», για να ανιχνεύσει και να αναδείξει σκοτεινούς και τρομαχτικούς μηχανισμούς της ελληνικής πατριαρχίας, όπως φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, με ακόμα πιο τρομακτικά αποτελέσματα.

Το έργο αποπειράται μια βύθιση στον πυρήνα αυτού του σκοτεινού κυττάρου, πέρα από προφανείς και αυτονόητες καταδίκες.

Μια τολμηρή θεατρική πρόταση που αγγίζει τις πληγές του τότε και του τώρα, φωτίζοντας με αφοπλιστική αλήθεια τη βία, την ενοχή, τη σιωπή και την ανάγκη για κάθαρση.

Η παράσταση παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μέχρι 26 Μαϊου.

Παίζουν:
Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Φώτης Θωμαϊδης, Φωτεινή Ντεμίρη, Γεωργία Συφιανού, Στέργιος Αντούλας
Γιώργος Παράσχος, Γιώργος Λάμπρης, Γιώργος Ζαφειρόπουλος, Πάνος Βαβάμης, Αναΐς Έλληνα

Συγγραφέας : Βασίλης Κατσικονούρης
Σκηνοθεσία : Πυγμαλίων Δαδακαρίδης
Πρωτότυπη μουσική: Φώτης Σιώτας
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ECDC: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Χανταϊό-Γιατί ανησυχούν οι υγειονομικές αρχές

Οι γυναίκες που ξενυχτάνε δουλεύοντας είναι 50% πιο πιθανό να νοσήσουν από αυτήν την ασθένεια

Με κινητοποιήσεις διαρκείας προειδοποιεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ για συμβασιούχους των δήμων και «διάταξη Βορίδη»

Προσοχή σε παραπλανητικά SMS που κάνουν χρήση της ονομασίας του ΟΑΣΑ

Τέσσερις τεχνολογικές καινοτομίες στον κλάδο της φιλοξενίας – Πώς πρωταγωνιστεί η AI;

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
21:20 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Άση Μπήλιου: «Δεν το άντεξα, γιατί ο ανθρώπινος πόνος είναι πηγάδι χωρίς πάτο – Άρχισα να έχω ψυχοσωματικά»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήτ...
19:47 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Ιωάννα Τούνη: Την φώναξαν «ψωνάρα» στον δρόμο – Η αποκάλυψη της influencer

Το περιστατικό που έζησε το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου, ενώ πήγαινε τον γιο της στο σχολείο, περ...
17:47 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Άννα Πρέλεβιτς: «Όταν πήρα τις κόρες μου πρώτη φορά αγκαλιά, έκλαιγα – Με το που τις είδα, ένιωσα αυτή την αγάπη, την απίστευτη»

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν πριν από λίγες ημέρες η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός. Η ν...
16:53 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: «Με κατηγορούσαν για την καισαρική τομή – Δεν σημαίνει ότι είναι ο εύκολος δρόμος»

Η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από τη σημερινή (12/5) εκπομπή της, αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media