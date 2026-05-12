«Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση»: Η αληθινή ιστορία που συγκλονίζει στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά

Μια συγκλονιστική ιστορία γυναικοκτονίας, που σημάδεψε τη μεταπολεμική Ελλάδα, ζωντανεύει φέτος στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά μέσα από το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση» σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη.

Το έργο βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν τον Αύγουστο του 1960 σε ένα χωριό της Ηλείας με τον Μιχάλη Σαράντη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, αφού σκότωσε τη γυναίκα του επειδή είχε εξωσυζυγική σχέση, αθωώθηκε ομόφωνα από το Μικτό Κακουργιοδικείο Πατρών αφού κρίθηκε ότι «ενήργησε εν βρασμώ ψυχικής ορμής, εν συγχύσει».

Στη δίκη κατέθεσε υπέρ του σχεδόν όλο το χωριό. Η τοπική κοινωνία, όχι μόνο δεν τον αποδοκίμασε, αλλά τον υποδέχθηκε ως ήρωα που «αποκατέστησε την τιμή του».

Ο Βασίλης Κατσικονούρης, έλκοντας και καταγωγή από την περιοχή όπου εξελίχθηκαν αυτά τα γεγονότα, τα αξιοποιεί ως βάση στο νέο του θεατρικό έργο «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση», για να ανιχνεύσει και να αναδείξει σκοτεινούς και τρομαχτικούς μηχανισμούς της ελληνικής πατριαρχίας, όπως φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, με ακόμα πιο τρομακτικά αποτελέσματα.