Μιχάλης Σαράντης: Έχασα τον κολλητό μου φίλο σε μικρή ηλικία και ένιωθα ενοχές που έμεινα εγώ πίσω στη ζωή

Enikos Newsroom

lifestyle

Μιχάλης Σαράντης
Φωτογραφία: mihalisarantis/ Instagram

Ο Μιχάλης Σαράντης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno και συγκίνησε την Φαίη Σκορδά με τη συγκλονιστική ιστορία με τον κολλητό του στο σχολείο.

«Έχασα τον κολλητό μου φίλο σε μικρή ηλικία και ένιωθα ενοχές που έμεινα εγώ πίσω στη ζωή. Ένιωθα ενοχές τρομερές που έφυγε αυτό το λαμπρό παιδί από την ζωή, ο Ηλίας, και έμεινα εγώ πίσω. Λυτρώθηκα όταν κάποιος μου το είπε ότι δεν φταίω. Ήμασταν τότε στο σχολείο με τον Ηλία, γιατί ήταν ένα λαμπρό παιδί όχι επειδή έχει φύγει τόσα χρόνια από τη ζωή. Ψάχνω και την μαμά του δεν την έχω βρει ακόμα. Μας φώναζαν κοντούληδες, δεν είχαμε “αρπάξει” ακόμα.

Ο Ηλίας αρρώστησε την πρώτη γυμνασίου και σταμάτησε το σχολείο, εγώ κάπου εκεί ψήλωσα. Πάμε να τον αποχαιρετήσουμε επειδή ξέραμε ότι είναι τα τελευταία του, και όταν με είδε τον περνούσα ένα κεφάλι, και μου λέει “είδες εσύ φίλε μεγάλωσες”. Εκεί διαλύθηκα, δεν το έκανε επίτηδες, το είπε με βαθιά αγάπη για τον φίλο του, αλλά με κατέστρεψε».

Η παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και σχολίασε: «Συγγνώμη τώρα αλλά δεν… συγγνώμη που σε διακόπτω αλλά τώρα είναι και το Make a Wish και είναι λίγο… γι’ αυτό είναι σημαντικό να μιλάμε γι’ αυτά».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πνιγμονή, λάθος κατάποση και επικίνδυνες διαδικτυακές προκλήσεις: Ένα αυξανόμενο πρόβλημα δημόσιας υγείας

«Αόρατα» για το ΕΣΥ τα 57 Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας

Νέες προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιες ειδικότητες αφορά

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ευλογιάς – Τι προβλέπει

Τεστ προσωπικότητας: Το φεγγάρι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον τρόπο που ερωτεύεστε

Τι σημαίνει η φράση «επί ποδός πολέμου» και από πού προέρχεται
περισσότερα
10:05 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ξεσπά σε φωτογράφο στο κόκκινο χαλί – «Εσύ να χαμογελάσεις»

Η ηθοποιός Μίλι Μπόμπι Μπράουν τόνισε για ακόμα μία φορά ότι δεν χρειάζεται κανένα μάθημα συμπ...
09:30 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Ξέσπασε η Βρισηίδα Ανδριώτου: «Κλέφτες, σας σιχαίνομαι» – Το περιστατικό που την εξόργισε

Ξέσπασε η Βρισηίδα Ανδριώτου για ένα περιστατικό που συνέβη μπροστά στα μάτια της την ώρα που ...
09:10 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Ελένη Φουρέιρα: Την πήρε ο ύπνος στο στούντιο – Δείτε βίντεο

Λίγο χρόνο για να ξεκουραστεί ξέκλεψε η Ελένη Φουρέιρα. Το πρόγραμμά της λόγω των επαγγελματικ...
05:14 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Μαρία Παπαφωτίου: «Όταν πλέκω, αδειάζω τις σκέψεις μου τελείως»

Η Μαρία Παπαφωτίου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα το βράδυ της Πέμπτης και...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα