Μιχάλης Σαράντης: Έχασα τον κολλητό μου φίλο σε μικρή ηλικία και ένιωθα ενοχές που έμεινα εγώ πίσω στη ζωή

Ο Μιχάλης Σαράντης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno και συγκίνησε την Φαίη Σκορδά με τη συγκλονιστική ιστορία με τον κολλητό του στο σχολείο.

«Έχασα τον κολλητό μου φίλο σε μικρή ηλικία και ένιωθα ενοχές που έμεινα εγώ πίσω στη ζωή. Ένιωθα ενοχές τρομερές που έφυγε αυτό το λαμπρό παιδί από την ζωή, ο Ηλίας, και έμεινα εγώ πίσω. Λυτρώθηκα όταν κάποιος μου το είπε ότι δεν φταίω. Ήμασταν τότε στο σχολείο με τον Ηλία, γιατί ήταν ένα λαμπρό παιδί όχι επειδή έχει φύγει τόσα χρόνια από τη ζωή. Ψάχνω και την μαμά του δεν την έχω βρει ακόμα. Μας φώναζαν κοντούληδες, δεν είχαμε “αρπάξει” ακόμα.

Ο Ηλίας αρρώστησε την πρώτη γυμνασίου και σταμάτησε το σχολείο, εγώ κάπου εκεί ψήλωσα. Πάμε να τον αποχαιρετήσουμε επειδή ξέραμε ότι είναι τα τελευταία του, και όταν με είδε τον περνούσα ένα κεφάλι, και μου λέει “είδες εσύ φίλε μεγάλωσες”. Εκεί διαλύθηκα, δεν το έκανε επίτηδες, το είπε με βαθιά αγάπη για τον φίλο του, αλλά με κατέστρεψε».

Η παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και σχολίασε: «Συγγνώμη τώρα αλλά δεν… συγγνώμη που σε διακόπτω αλλά τώρα είναι και το Make a Wish και είναι λίγο… γι’ αυτό είναι σημαντικό να μιλάμε γι’ αυτά».