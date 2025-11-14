Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα ως τεχνικό διευθυντή – Υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028

Οριστικοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11) η πρόσληψη του Μιγκέλ Άνχελ Κορονα στη θέση του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ισπανό.

Ο 44χρονος Κορόνα έλυσε το βράδυ της Πέμπτης (13/11) και τυπικά το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια, την οποία υπηρέτησε επί μία πενταετία από τρία διαφορετικά πόστα και υπέγραψε στον Παναθηναϊκό έως το καλοκαίρι του 2028, όπως είχε κάνει αντίστοιχα κι ο νέος αθλητικός διευθυντής, Στέφανος Κοτσόλης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα τεχνικού διευθυντή του συλλόγου και επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η πρόσληψή του εντάσσεται στο πλάνο ριζικής αναδιάρθρωσης της ομάδας.

Ο κ. Κορόνα γεννήθηκε στην Ταλαβέρα ντε λα Ρέινα της Ισπανίας στις 12 Φεβρουαρίου 1981. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης και συνέχισε σε Σαραγόσα, Πόλι Έχιδο, Αλμπαθέτε, Αλμερία, ενώ αγωνίστηκε και στην Αυστραλία. Κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας σπούδασε και πήρε πτυχίο Νομικής στην Ισπανία.

Αμέσως αφότου κρέμασε τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του το καλοκαίρι του 2017, ο κ. Κορόνα ανέλαβε ρόλο αθλητικού διευθυντή στην Αλμερία. Τον Ιανουάριο του 2020 προσελήφθη από τη Βαλένθια ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ και στα χρόνια που ακολούθησαν αναβαθμίστηκε σε τεχνικό διευθυντή και αργότερα σε αθλητικό διευθυντή των Νυχτερίδων, θέση που κατείχε μέχρι πρότινος.

Καλωσορίζουμε τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

Welcome to the Green family. Miguel Ángel Corona is appointed Technical Director and Head of our Football Department ☘️#PAOFC #Panthinaikos pic.twitter.com/sGDD87qXpY — Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 14, 2025



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ