Παναθηναϊκός: Γεύμα… νίκης στη Μαδρίτη – Ο Ερνανγκόμεθ κέρασε μπέργκερ τους συμπαίκτες του μετά το 87-77

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μετέτρεψε τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη σε… φαγοπότι, κερνώντας μπέργκερ τους συμπαίκτες του από το δικό του μαγαζί.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην ισπανική πρωτεύουσα για την 11η αγωνιστική της Euroleague και επικράτησε της Ρεάλ με 87-77.

🚨 Panathinaikos, Euroleague’de deplasmanda Real Madrid’i 87-77 mağlup etti. Tavares

20 Sayı 10 Ribaund

Kenneth Faried

16 Sayı 8 Ribaund pic.twitter.com/IyuC6Fe2Gg — Basket Merkezi™ (@BasketMerkez) November 13, 2025



Μετά τη νίκη, η αποστολή του «τριφυλλιού» χαλάρωσε, με τον Ερνανγκόμεθ να κερνάει μπέργκερ όλη την ομάδα από το «Juancho’s BBQ», το εστιατόριό του στη Μαδρίτη.

Ο Ισπανός φόργουορντ, που έχει κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη των συμπαικτών του, φρόντισε ώστε οι παίκτες του Παναθηναϊκού να φύγουν χορτάτοι από την Ισπανία.