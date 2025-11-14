Παναθηναϊκός: Γεύμα… νίκης στη Μαδρίτη – Ο Ερνανγκόμεθ κέρασε μπέργκερ τους συμπαίκτες του μετά το 87-77

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Παναθηναϊκός: Γεύμα… νίκης στη Μαδρίτη – Ο Ερνανγκόμεθ κέρασε μπέργκερ τους συμπαίκτες του μετά το 87-77
Πηγή: Instagram / @juanchiviris41

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μετέτρεψε τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη σε… φαγοπότι, κερνώντας μπέργκερ τους συμπαίκτες του από το δικό του μαγαζί.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην ισπανική πρωτεύουσα για την 11η αγωνιστική της Euroleague και επικράτησε της Ρεάλ με 87-77.


Μετά τη νίκη, η αποστολή του «τριφυλλιού» χαλάρωσε, με τον Ερνανγκόμεθ να κερνάει μπέργκερ όλη την ομάδα από το «Juancho’s BBQ», το εστιατόριό του στη Μαδρίτη.

Πηγή: Instagram / @juanchiviris41

Ο Ισπανός φόργουορντ, που έχει κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη των συμπαικτών του, φρόντισε ώστε οι παίκτες του Παναθηναϊκού να φύγουν χορτάτοι από την Ισπανία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 22χρονου μετά από επικίνδυνο challenge-Προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο ολόκληρο μπέργκερ

Γρήγορη επούλωση των πληγών: Πώς μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Εξοικονομώ 2025: Οι 4 αλλαγές που έρχονται – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

«Κλειστά» ακίνητα: Αλλάζουν τα δεδομένα για τις φοροαπαλλαγές – Όλες οι λεπτομέρειες

https://www.foxreport.gr/technology/ios-26-oi-3-rythmiseis-tou-iphone-pou-prepei-na-allaksete-tora-symfona-me-eidikous-asfa...

Η αηδιαστική αλήθεια πίσω από το «κίτρινο μαξιλάρι» που προκάλεσε διαδικτυακή συζήτηση
περισσότερα
11:33 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Κολομβία: Ποδοσφαιριστές ξάπλωσαν στο χορτάρι ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας

Περισσότεροι από 170 Κολομβιανοί ποδοσφαιριστές… ξάπλωσαν στο γήπεδο πριν από τους αγώνε...
04:20 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Καραλής για τη δυσλεξία: Ήταν δύσκολη η μάχη – Έκανα λογοθεραπεία

Ο Εμμανουήλ Καραλής το βράδυ της Πέμπτης (13/11) βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Χατ...
03:35 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Καραλής: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με έβαλε στον κόσμο του – Είναι σημαντικό κεφάλαιο για μένα

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου, ...
02:52 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Καραλής: Η σύντροφός μου είναι και κολλητή μου – Κρατά το καράβι της σχέσης μας

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου, ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα