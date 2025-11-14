Παναθηναϊκός: Γεύμα… νίκης στη Μαδρίτη – Ο Ερνανγκόμεθ κέρασε μπέργκερ τους συμπαίκτες του μετά το 87-77

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μετέτρεψε τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη σε… φαγοπότι, κερνώντας μπέργκερ τους συμπαίκτες του από το δικό του μαγαζί.
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην ισπανική πρωτεύουσα για την 11η αγωνιστική της Euroleague και επικράτησε της Ρεάλ με 87-77.
🚨 Panathinaikos, Euroleague’de deplasmanda Real Madrid’i 87-77 mağlup etti.
Tavares
20 Sayı 10 Ribaund
Kenneth Faried
16 Sayı 8 Ribaund
Μετά τη νίκη, η αποστολή του «τριφυλλιού» χαλάρωσε, με τον Ερνανγκόμεθ να κερνάει μπέργκερ όλη την ομάδα από το «Juancho’s BBQ», το εστιατόριό του στη Μαδρίτη.
Ο Ισπανός φόργουορντ, που έχει κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη των συμπαικτών του, φρόντισε ώστε οι παίκτες του Παναθηναϊκού να φύγουν χορτάτοι από την Ισπανία.