Ρόδος: Μέσα στο σπίτι ήταν η οικογένεια του επιχειρηματία όταν το «γάζωσαν» με 14 σφαίρες – Στο μικροσκόπιο κάμερες ασφαλείας

Από το πίσω μέρος του οικοπέδου πλησίασαν οι δράστες την μεζονέτα επιχειρηματία στην Ρόδο, όπου πυροβόλησαν 14 φορές προς την πρόσοψη του ισογείου.

Στόχος των βολών ήταν μπαλκονόπορτες που οδηγούν στο σαλόνι και στην κουζίνα. Στη συνέχεια οι δράστες απομακρύνθηκαν πριν υπάρξει δυνατότητα αντίδρασης από περίοικους. Η καταγραφή των πειστηρίων αποδίδει μέχρι στιγμής 14 κάλυκες πιθανότατα διαμετρήματος εννέα χιλιοστών από τον αύλειο χώρο και τον παρακείμενο πεζόδρομο.

Εντός της οικίας εντοπίστηκαν θραύσματα βολίδων στο καθιστικό και στην κουζίνα, ενδεικτικά της γωνίας και της επαναλαμβανόμενης κατεύθυνσης πυρών.

Στην κεντρική είσοδο βρέθηκε στεφάνι κηδείας βαμμένο μαύρο, τοποθετημένο έτσι ώστε να είναι άμεσα ορατό. Το συγκεκριμένο αντικείμενο αξιολογείται ως μήνυμα εκφοβισμού και αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την ανάγνωση των κινήτρων, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση υλικού από ιδιωτικές κάμερες σε οικίες και καταστήματα, καθώς και από συστήματα καταγραφής οχημάτων που μπορεί να διήλθαν από τη ζώνη ενδιαφέροντος την κρίσιμη χρονική περίοδο.

Έμφαση δίνεται στη χαρτογράφηση διαδρομών προσέγγισης και διαφυγής, με αξιολόγηση κάθε πιθανού σημείου κάλυψης που θα εξηγούσε την απουσία άμεσων μαρτυριών.

Ο στόχος είναι Έλληνας επιχειρηματίας 50 ετών με δραστηριότητα σε χώρους εστίασης και διασκέδασης. Οι ερευνητές εξετάζουν επαγγελματικές σχέσεις, οικονομικές διενέξεις και προηγούμενες εντάσεις που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν ένα χτύπημα επίδειξης ισχύος.

Κατά τον χρόνο των πυροβολισμών οι ένοικοι βρίσκονταν στον όροφο της κατοικίας και συγκεκριμένα ο ίδιος, η σύζυγός του και τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Η βαλλιστική έρευνα θα δώσει απαντήσεις

Κρίσιμες εκτιμάται ότι θα είναι οι απαντήσεις από τη βαλλιστική έρευνα καθώς η αντιπαραβολή κάλυκων και βολίδων με ανοιχτές ή παλαιότερες υποθέσεις μπορεί να αναδείξει ταυτίσεις από χαρακτηριστικά φθοράς της κάννης και του επικρουστήρα.

Η κατεύθυνση των πυρών, η απόσταση βολής και η γωνία προσβολής θα συντελέσουν στην ανασύσταση της θέσης ή των θέσεων των δραστών.

Το εάν χρησιμοποιήθηκε ένα ή περισσότερα όπλα αποτελεί κρίσιμο ερώτημα που θα απαντηθεί από το μικροσκόπιο, με προφανείς συνέπειες για τον τρόπο που σχεδιάστηκε η επίθεση.