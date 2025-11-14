Τραγωδία στα Τέμπη: Ο σταθμάρχης έλαβε πρώτος το κλητήριο θέσπισμα για την δίκη

Ο 60χρονος Λαρισαίος σταθμάρχης βάρδιας το βράδυ της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ήταν ο πρώτος στον οποίο επιδόθηκε χθες (13/11) από αστυνομικούς του Τμήματος Λάρισας το κλητήριο θέσπισμα για τη δίκη της 23ης Μαρτίου 2026, επίδοση με την οποία εισάγεται η υπόθεση σε δίκη.

Ένα κατηγορητήριο 1.267 σελίδων που θα επιδοθεί σε συνολικά 36 κατηγορούμενους, όπως και σε άλλους 230 γονείς και συγγενείς θυμάτων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ 122 ακόμη μάρτυρες που κατέθεσαν στο πλαίσιο της έρευνας που διενήργησε ο Εφέτης Ανακριτής θα λάβουν κλήση έως το τέλος του έτους.

Χθες, σύμφωνα με πληροφορίες του eleftheria.gr, το κλητήριο θέσπισμα έλαβε και ο έτερος Λαρισαίος και έμπειρος σταθμάρχης της προηγούμενης βάρδιας, ενώ το επόμενο διάστημα θα αποσταλεί και στους υπόλοιπους συγκατηγορούμενους, πλην των δύο Ιταλών για τους οποίους θα προηγηθεί μετάφραση του κατηγορητηρίου.