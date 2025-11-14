Τα 3 ζώδια που ετοιμάζονται να «απογειωθούν» – «Τα εμπόδια εξαφανίζονται και αρχίζει μία νέα φάση στη ζωή σας»

Τρία ζώδια θα δουν τη ζωή τους να βελτιώνεται μετά τις 14 Νοεμβρίου 2025, όταν ο Ήλιος ευθυγραμμίζεται με τη Σελήνη. Το συνειδητό και το υποσυνείδητο ενώνονται, φέρνοντας πρωτοτυπία και ανανέωση. Είναι σαν ένα «πράσινο φως» από το σύμπαν, μια ενεργειακή νέα αρχή που διαλύει τη σύγχυση και επαναφέρει την πίστη στον εαυτό μας. Ύστερα από αυτή την Παρασκευή, θα νιώσουμε σαν να μας δόθηκε ένα προσωπικό κουμπί επανεκκίνησης.

Για αυτά τα ζώδια, αυτή η ημέρα σηματοδοτεί ένα καθοριστικό σημείο καμπής. Τα εμπόδια χάνουν τη δύναμή τους και δεν μας κρατούν πια πίσω όσα κάποτε θεωρούσαμε τρομακτικά. Είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε, γιατί γνωρίζουμε ότι η ένωση Ήλιου–Σελήνης έρχεται για να μας φέρει καλά νέα.

Τρία ζώδια ζουν τη ζωή στο έπακρο μετά τις 14 Νοεμβρίου – “τα εμπόδια εξαφανίζονται απ’ τον δρόμο σας”

Κριός,

Καρκίνος,

Τοξότης

Κριός

Αυτήν την Παρασκευή, θα νιώσετε σαν να έχετε πάρει φόρα, Κριοί, καθώς η ευθυγράμμιση Ήλιου-Σελήνης φαίνεται να φορτίζει πραγματικά τις μπαταρίες σας. Θα νιώσετε πιο ικανοί, πιο συγκεντρωμένοι και έτοιμοι να δράσετε χωρίς να αμφισβητείτε τον εαυτό σας. Η 14η Νοεμβρίου και οι μέρες που ακολουθούν σας δείχνουν ότι οι επιλογές που κάνατε πρόσφατα ήταν πράγματι οι σωστές.

Αυτή η επίγνωση ενισχύει την αυτοπεποίθησή σας και τώρα, θέλετε περισσότερα. Νιώθετε την ανάγκη να βελτιώσετε τη ζωή σας και ταυτόχρονα αναγνωρίζετε ότι αυτό δεν είναι μόνο εφικτό, αλλά είναι και το πεπρωμένο σας.

Είστε σε ανοδική πορεία, Κριοί και αυτό που θέλετε μπορείτε να το αποκτήσετε, αρκεί να το ζητήσετε. Επωφεληθείτε από αυτήν τη στιγμή. Το timing είναι ιδανικό.

Καρκίνος

Αυτή την Παρασκευή, Καρκίνοι, θα έρθετε σε επαφή με την έννοια της αληθινής θεραπείας. Η ευθυγράμμιση Ήλιου–Σελήνης λειτουργεί εξαιρετικά για εσάς όσον αφορά την ολοκλήρωση κύκλων και την απελευθέρωση από ό,τι σας βαραίνει. Σας υπενθυμίζει ότι η συναισθηματική αναγέννηση είναι η πιο ισχυρή μορφή επιτυχίας. Ωραία υπενθύμιση!

Μετά τις 14 Νοεμβρίου, θα αρχίσετε να βρίσκετε παρηγοριά στην απλότητα. Με λιγότερη φασαρία και λιγότερες ανησυχίες, θα εμπιστεύεστε περισσότερο τη διαίσθησή σας. Θα αρχίσετε να προσελκύετε εμπειρίες που βρίσκονται σε αρμονία με αυτό που έχετε γίνει — όχι με αυτό που ήσασταν κάποτε.

Όλα αυτά σου φαίνονται πολύ ελπιδοφόρα, σαν κάτι στο οποίο μπορείτε να πιστέψετε πραγματικά. Η ζωή γίνεται καλύτερη, Καρκίνοι. Το σύμπαν ανταμείβει την ευαισθησία και την επιμονή σας. Τώρα, εκεί όπου κάποτε υπήρχε μόνο σύγχυση, καταγράφεται βελτίωση.

Τοξότης

Η ευθυγράμμιση Ήλιου–Σελήνης αυτή την Παρασκευή επαναφέρει την έντονη αισιοδοξία σας, Τοξότες. Στη δική σας περίπτωση, αυτό σημαίνει πως ο ουρανός είναι το όριο σε ό,τι αφορά το πόσο καλά μπορείτε να νιώσετε. Έχετε περάσει μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας, αλλά τώρα ο ρυθμός της ζωής σταθεροποιείται ξανά. Επιτέλους!

Το πνεύμα σας διψά για πρόοδο και περιπέτεια, και το σύμπαν σας υποστηρίζει πλήρως. Μετά τις 14 Νοεμβρίου, οι στόχοι σας θα αρχίσουν να παίρνουν μορφή και να γίνονται πραγματικότητα. Συζητήσεις, σχέδια ή ευκαιρίες που είχαν «κολλήσει» αρχίζουν επιτέλους να προχωρούν.

Η σημερινή μέρα ξεκαθαρίζει τόσα πολλά για σας, που θα νιώσετε σαν λαμπεροί και να αναγεννημένοι! Αυτή είναι η στιγμή της αναγέννησής σας, Τοξότες. Το σύμπαν σας υπενθυμίζει ότι η τύχη σας ποτέ δεν χάθηκε. Απλώς περίμενε να ξαναπιστέψετε σε αυτήν.