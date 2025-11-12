Η τύχη ευνοεί 3 ζώδια από σήμερα – «Το σύμπαν ανταμείβει το θάρρος σας και σας οδηγεί στην επιτυχία»

Η τύχη και η καλή μοίρα φτάνουν για τρία ζώδια στις 12 Νοεμβρίου 2025. Ο Ερμής σε σύνοδο με τον Άρη αναδεικνύει την οξύτατη ευστροφία που κρύβεται μέσα μας. Μας δείχνει ότι είναι εύκολο να εκφράσουμε ό,τι έχουμε στο μυαλό μας χωρίς φόβο για τις συνέπειες.

Η ειλικρίνεια προς τον εαυτό μας είναι ακριβώς αυτό που φέρνει την καλή τύχη που έρχεται. Η Τετάρτη είναι μια μέρα με κάποια δόση τύχης, ειδικά για τρία ζώδια. Αυτή η διέλευση μας κάνει να νιώθουμε κινητοποιημένοι και δραστήριοι.

Θα κάνουμε σπουδαίες προσπάθειες αυτήν την ημέρα και θα πετύχουμε σε αυτά που κάνουμε. Η καλή τύχη και η μοίρα φτάνουν ως απάντηση στο κουράγιο. Όσο περισσότερο εμπιστευόμαστε τη δική μας αίσθηση για το τι είναι σωστό ή λάθος, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να ζήσουμε τα όνειρά μας. Η τύχη είναι με το μέρος μας, αλλά πρέπει τουλάχιστον να τη συναντήσουμε στα μισά της διαδρομής.

Τρία ζώδια ευνοούνται από την τύχη – “η διαίσθησή σας είναι έντονη”

Καρκίνος,

Υδροχόος,

Ιχθύες,

Καρκίνος

Η διέλευση του Ερμή σε σύνοδο με τον Άρη σας δίνει το κουράγιο να εκφραστείτε ξεκάθαρα, αγαπητοί Καρκίνοι. Θα ανακαλύψετε ότι αυτά που λέτε έχουν ισχυρή επίδραση στους άλλους, ειδικά όταν μιλάτε από καρδιάς. Αυτή η ενέργεια παραμερίζει τον δισταγμό και φέρνει τα αποτελέσματα που επιθυμείτε.

Την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, η καλή τύχη σας βρίσκει όταν εμπιστεύεστε τη διαίσθησή σας, κάτι που σας έρχεται φυσικά, Καρκίνοι. Αν ακολουθήσετε τα ένστικτά σας και τολμήσετε να προχωρήσετε, θα διαπιστώσετε ότι σας περιμένουν πολλά καλά πράγματα.

Το σύμπαν επιβραβεύει την προθυμία σας να δράσετε, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να δράσετε τώρα, Καρκίνοι. Μην περιμένετε το αύριο ή το μεθαύριο. Νιώθετε τη μαγεία αυτήν την ημέρα, αυτήν τη στιγμή, οπότε κάντε την κίνησή σας.

Υδροχόος

Η σύνοδος του Ερμή με τον Άρη υπερφορτίζει το μυαλό σας και δίνει μορφή στις ιδέες σας, αγαπητοί Υδροχόοι. Είστε γρήγοροι, πειστικοί και έτοιμοι να αναλάβετε πρωτοβουλίες. Το σύμπαν ανταποκρίνεται στην ορμή σας, στέλνοντάς σας τυχερές ευκαιρίες και τυχαία γεγονότα που αποδεικνύουν πως βρίσκεστε σε απόλυτη αρμονία με τα άστρα.

Την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, η οξυδέρκεια και η αυτοπεποίθησή σας κάνουν τα πράγματα να συμβαίνουν γρήγορα, κάτι που δεν συνηθίζετε.

Μια απόφαση που θα πάρετε αυτήν την ημέρα θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες ανταμοιβές, οπότε μην χάνετε χρόνο, Υδροχόοι! Βγείτε έξω, αναλάβετε δράση και κάντε το να συμβεί.

Ιχθύες

Η σύνοδος του Ερμή με τον Άρη φέρνει ασυνήθιστη διαύγεια στη διαίσθησή σας, αγαπητοί Ιχθύες. Αυτό που νιώθετε και αισθάνεστε σε αυτό το αόρατο επίπεδο σας κάνει να δράτε χωρίς δεύτερες σκέψεις. Εμπιστεύεστε τον εαυτό σας αυτήν την ημέρα, και είναι μια σπάνια και τυχερή στιγμή βεβαιότητας.

Την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, θα διαισθανθείτε μια ευκαιρία πριν καν εμφανιστεί, και η γρήγορη αντίδρασή σας θα είναι το κλειδί για να την αξιοποιήσετε. Το σύμπαν σας δείχνει πως η πίστη στον εαυτό σας προσελκύει ακριβώς τη στήριξη που χρειάζεστε.

Είναι μια εμπειρία που ανοίγει τα μάτια και τη συνείδηση. Αυτή η διέλευση σας υπενθυμίζει πως είστε πράγματι γενναίοι και ονειροπόλοι, και ότι μέσα από αυτή τη φύση σας λειτουργείτε με ένστικτο και καλή τύχη. Το σύμπαν αντηχεί με το θάρρος σας και σας στέλνει ό,τι χρειάζεστε, Ιχθύες. Νιώστε τη δύναμη!