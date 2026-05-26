Μαρινάκης: Όσο και να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να “θάψει” βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα

Ευανθία Τασσοπούλου

Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Μια από τις πολυτιμότερες υπηρεσίες που προσέφερε στον τόπο ο κ. Τσίπρας είναι ότι με τη διακυβέρνησή του διέλυσε πολλούς από τους μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε. Ένας από αυτούς: ότι ο πολιτικός του χώρος ήταν μονοπωλιακά υπέρ των “φτωχών και των αδυνάτων”», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Χθες, στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ “Στο χιλιοστό”, των Ε. Βαρβιτσιώτη και Β. Δενδρινού, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jan Claude Juncker τα είπε όλα. Σύμφωνα με τον ίδιο και καθώς η Ευρώπη με την Ελλάδα απείχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον κ. Τσίπρα την φορολόγηση εφοπλιστών, αντί των συνταξιούχων για να εξασφαλίσει το ποσό. Και τι έκανε ο “προστάτης των αδυνάτων”; Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.

Και πρόσθεσε: «Όσο και να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να “θάψει” βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του πνεύμονα: Πρωτοποριακή κλινική μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα

ΕΟΦ: Προσοχή στην παράνομη διαφήμιση σκευασμάτων απώλειας βάρους-Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ):Τι εξετάζεται από το επόμενο έτος

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Κβαντική μεταεπιφάνεια: Ενισχύει την ευαισθησία ανίχνευσης τεραχέρτς (THz) μέσω του ενδοεπίπεδου φωτοηλεκτρικού φαινομένου

Οι χάκερ μαθαίνουν να εκμεταλλεύονται την «προσωπικότητα» των chatbot
περισσότερα
12:01 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Δεσποτόπουλος στον Realfm 97,8: Δεν θα εκπλαγώ αν δω την Τουρκία να ανακηρύσσει παράνομη ΑΟΖ – Νομίζω ότι φεύγουμε από την περίοδο των ήρεμων νερών

Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και τα ελληνοτουρκικά, με αφορμή και τις τελευ...
11:41 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Μαρία Καρυστιανού: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» – «Να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη»

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε στον Άρειο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος...
11:35 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι εκλογές θα φέρουν θεαματική αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό – Η προσπάθεια του 2015 «προδόθηκε από μέσα»

Τη θέση ότι δεν έχει τίποτα να μετανιώσει από τη συμμετοχή της στην περίοδο της «πρώτης φοράς ...
11:28 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Η επιδότηση του diesel επεκτείνεται και τον Ιούνιο – Η αναφορά στην «πολιτική Βαβέλ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφέρθηκε στα δύο νέα κόμμα...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν