Πανικός στο Σίδνεϊ: Δεκάδες drones έπεσαν από τον ουρανό κατά τη διάρκεια φαντασμαγορικού σόου – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Σίδνεϊ, drones
Σχεδόν 90 drones έπεσαν από τον ουρανό πάνω από το Ντάρλινγκ Χάρμπορ του Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια ενός δημοφιλούς χειμερινού θεάματος φωτισμού, με βίντεο να δείχνουν τις συσκευές να πέφτουν στο νερό, κοντά στο πλήθος.

Οι διοργανωτές του Vivid Sydney, ενός ετήσιου φεστιβάλ τριών εβδομάδων που περιλαμβάνει μεγάλες φωτιστικές εγκαταστάσεις, δήλωσαν ότι η δυσλειτουργία τη Δευτέρα το βράδυ, τοπική ώρα, οφειλόταν σε «απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες» και ακύρωσαν δύο επερχόμενες παραστάσεις.

Πλάνα από την παράσταση της Δευτέρας κατέγραψαν δεκάδες drones καθώς έπεφταν από τον νυχτερινό ουρανό, αφήνοντας τους παρευρισκόμενους μπερδεμένους από το εναέριο θέαμα.

Σύμφωνα με το BBC, η Skymagic, η βρετανική εταιρεία πίσω από την παράσταση, απέδωσε την ευθύνη για το πρόβλημα σε μια αλλαγή στη ραδιοσυχνότητα και δήλωσε ότι κανένα από τα drones δεν έπεσε εκτός των ορίων ασφαλείας.

 

«Ο ήχος της πρόσκρουσής τους στην αποβάθρα ήταν έντονος ακόμη και από απόσταση πιθανώς 10 έως 15 ή 20 μέτρων· μπορούσες να τα ακούσεις να συντρίβονται και να σπάνε πάνω στο τσιμεντένιο λιμάνι», δήλωσε ένας εργαζόμενος στο Darling Harbour, ονόματι Robert, στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ABC.

«Κατά τη διάρκεια της παράστασης το βράδυ της 25ης Μαΐου, η Skymagic αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα που είχε ως αποτέλεσμα 89 drones να προσγειωθούν στο νερό γύρω από το Cockle Bay», δήλωσε εκπρόσωπος της Skymagic, αναφερόμενος στην περιοχή της αποβάθρας στο Darling Harbour.

Η κύρια αιτία ήταν «μια απρόβλεπτη αλλαγή στο περιβάλλον ραδιοσυχνοτήτων που συνέβη μετά την απογείωση», ανέφερε η Skymagic, προκαλώντας ορισμένα drones «να ενεργοποιήσουν διαδικασίες ασφαλούς προσγείωσης ως αντίδραση στην υποβαθμισμένη ακρίβεια θέσης».

Ένας εκπρόσωπος του Vivid Sydney ζήτησε συγγνώμη για την «απογοήτευση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε στους θεατές» και ανέφερε ότι οι χειριστές των drone ακύρωσαν την παράσταση «σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας».

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ δήλωσαν ότι η Skymagic και οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα πραγματοποιήσουν πλήρη αξιολόγηση πριν λάβουν απόφαση σχετικά με το υπόλοιπο πρόγραμμα των παραστάσεων.

H παράσταση Star-Bound

Η παράσταση με τα drones, που ονομάζεται «Star-Bound», περιλαμβάνει έως και 1.000 ειδικά κατασκευασμένα drones σε μια εναέρια επίδειξη διάρκειας έως και 12 λεπτών.

Οι πρώτες παραστάσεις ξεκίνησαν την Κυριακή και είχε προγραμματιστεί η διοργάνωση 22 παραστάσεων σε 11 βραδιές κατά τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Το Vivid Sydney παρουσίασε για πρώτη φορά παραστάσεις με drones ως μέρος του προγράμματός του το 2024, με μεγάλο πλήθος να παρακολουθεί τις επιδείξεις. Πέρυσι, αποφάσισε να μην διοργανώσει παραστάσεις με drones λόγω ανησυχιών για υπερπληθυσμό.

Το Vivid Sydney ξεκίνησε το 2009 και αυτοχαρακτηρίζεται ως το «μεγαλύτερο φεστιβάλ φωτός, μουσικής, ιδεών και φαγητού του Νότιου Ημισφαιρίου» και περιλαμβάνει μια δωρεάν διαδρομή 6,5 χλμ. με 43 εγκαταστάσεις φωτισμού.

Χιλιάδες ντόπιοι και τουρίστες συρρέουν σε εκδηλώσεις γύρω από το λιμάνι του Σίδνεϊ και στο κέντρο της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των πολύχρωμων οπτικών εφέ που προβάλλουν στα πανιά της Όπερας του Σίδνεϊ.

