Οικογενειακή τραγωδία στο Παρίσι: 16χρονος σκότωσε τον αδελφό του και επιτέθηκε στη μητέρα του

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

ΓΑΛΛΙΑ
Φωτογραφία: AFP
Μια τρομερή τραγωδία εκτυλίχθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη σε μια πολυκατοικία στην οδό Rue de Crimée στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού. Ένας 16χρονος είναι ύποπτος για τη δολοφονία του 13χρονου αδελφού του και την απόπειρα δολοφονίας της μητέρας του.

Η μητέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Εντοπίστηκαν ένα σφυρί και ένα μαχαίρι

Ένα σφυρί και ένα μαχαίρι εντοπίστηκαν στο σημείο της επίθεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Le Parisien, η έρευνα έχει ανατεθεί στη μονάδα προστασίας ανηλίκων. Θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο ψυχιατρικής διαταραχής.

