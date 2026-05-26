Σόνι Ρόλινς: Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο τελευταίος «κολοσσός» της τζαζ  – Τι είχε πει ο σαξοφωνίστας για τον θάνατο το 2009

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Σόνι Ρόλινς
φωτογραφία αρχείου: AP Photo/Junji Kurokawa
Ο Σόνι Ρόλινς, «κολοσσός του σαξοφώνου» και τελευταία φυσιογνωμία των μεγάλων της χρυσής εποχής της τζαζ με έργα εξίσου παθιασμένα όσο και στοχαστικά, πέθανε χθες, Δευτέρα, σε ηλικία 95 ετών, αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του.

«Με βαθιά θλίψη και απέραντη αγάπη ανακοινώνουμε το θάνατο του Σόνι Ρόλινς», αναφέρεται στον επίσημο λογαριασμό του καλλιτέχνη στο X.

Στην ανάρτηση προστίθεται ότι «ο κολοσσός του σαξοφώνου απεβίωσε αυτό το απόγευμα (σ.σ.: Δευτέρα) στο σπίτι του στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης στην ηλικία των 95 ετών», χωρίς να διευκρινίζονται τα αίτια του θανάτου του.

Τι είχε πει για τον θάνατο το 2009

«Πιστεύω ότι όταν τελειώνει η ζωή ενός δημιουργικού ανθρώπου, αυτός συνεχίζει στην επόμενη ύπαρξη. Είμαι άνθρωπος που πιστεύει ότι αυτή η ζωή δεν είναι το παν και το τέλος όλων. Ένας πνευματικός άνθρωπος δεν αισθάνεται έτσι» είχε πει ο Σόνι Ρόλινς το 2009

Επονομαζόμενος έτσι από τον τίτλο του αριστουργήματός του του 1956, του άλμπουμ «Saxophone Colossus», ο Σόνι Ρόλινς επιβλήθηκε με μια καινοτόμα δύναμη που εκφράσθηκε στο hard bop, μια τζαζ έντονη, απαλλαγμένη από τους δομικούς καταναγκασμούς του είδους.

Αναγνωρίσιμος τα τελευταία χρόνια με τα λευκά γένια και μαλλιά του, θεωρούνταν ένας από τους πιο μεγάλους σαξοφωνίστες στον κόσμο, δίπλα στους Τσάρλι Πάρκερ, Κόλμαν Χόκινς ή Τζον Κολτρέιν.

Αντίθετα με πολλούς καλλιτέχνες αυτής της περιόδου της μεταπολεμικής τζαζ που χάθηκαν πρόωρα, ο Σόνι Ρόλινς γνώρισε μια μακρά και παραγωγική σταδιοδρομία, δουλεύοντας και μετά τα 80 του παρά τα αναπνευστικά προβλήματα που περιόριζαν τις παραστάσεις του.

10:46 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

